Uno degli aspetti più sottovalutati per quanto riguarda i giochi di strategia riguarda l’allenamento e la forma fisica del giocatore. Prendiamo come modello esplicativo il gioco del poker, dove giustamente diamo rilievo e la massima importanza all’allenamento della mente, visto che si tratta di un gioco di abilità, erroneamente considerato dai più un semplice gioco di fortuna o peggio d’azzardo.

Tuttavia secondo gli esperti, i campioni e i giocatori di mestiere, per avere successo in questo campo è importante seguire alcune regole di base, per durare nel tempo. Proprio per questo motivo la campionessa Kristen Bicknell ha deciso di condividere con gli utenti e i giocatori di poker abituali i suoi preziosi consigli. Le proverbiali cinque regole auree per creare la corretta routine volta all’allenamento domestico di un giocatore di poker che aspira a diventare professionista in questo campo specifico.

La prima regola riguarda appunto la creazione di una routine quotidiana adatta al giocatore di poker, come ad esempio visionare su Youtube delle partite ufficiali, acquistare una app specifica in grado di strutturare un piano efficace per spendere meno energie mentali possibili.

La seconda regola consiste nel ricreare un proprio spazio vitale, una comfort zone entro cui spostarsi e allenarsi. Molti giocatori utilizzano il trucco dello specchio, per allenare il proprio sguardo e correggere ove ve ne fossero tic fisici o un linguaggio del corpo eccessivamente semplice da leggere per gli avversari. Molti giocatori ad esempio oggi fanno yoga o altri esercizi volti ad allenare la mente e lo spirito.

Naturalmente sappiamo bene la mitologia che circonda il mondo del poker professionistico, secondo cui un giocatore non è altro che un dipendente da emozioni forti, adrenalina, brivido per la scommessa o ancora peggio alcool. Si tratta di miti e leggende da sfatare che di fatto non hanno mai aiutato un vero professionista a vincere a poker, così come a durare nel tempo. In realtà un buon giocatore è quello che utilizza oltre alle strategie di gioco anche una corretta alimentazione, facendo ginnastica e allenando i tempi di reazione del proprio corpo e della propria mente.

Queste regole valgono naturalmente per quei giocatori che partecipano a tornei e a lunghe partite di poker, quando la posta in gioco è elevata, ma risultano comunque valide anche per l’utente medio che di tanto in tanto decide di iscriversi a un torneo online di poker. Il fine ultimo è avere l’atteggiamento mentale per giocare e per allenarsi a poker. Possiamo farlo attraverso un gioco online, una simulazione oppure organizzando una partita di prova tra amici e colleghi.

L’allenamento è utile per diventare sempre più esperti nel gioco del poker e per correggere i propri errori o tic, visto che nel momento fondamentale il tempo a nostra disposizione scarseggia. La cosa fondamentale che rende un giocatore di poker migliore di un altro è dettata dalla determinazione, dall’attitudine e dall’impegno quotidiano con cui si allena. Questi consigli sono stati gentilmente dati da una campionessa del poker, la quale ha descritto e analizzato il proprio modus operandi e ha deciso di condividerlo con tutti.

Naturalmente non si tratta di un metodo infallibile oppure oggettivo, dato che ogni giocatore e profilo può avere delle regole, una propria routine efficace che lo aiuta a concentrarsi. La cosa fondamentale è capire come migliorare e diventare più concentrati e bravi nel proprio stile di gioco.