21:02:59 Nuovo assetto per i Millennials della Regione Campania, l’associazione giovanile vicina a Matteo Reni, costola di Italia Viva.
Uno dei fondatori nazionali del Movimento assieme al consigliere comunale di Aversa Mariano Scuotri, Francesco Pompeo ha provveduto a ridistribuire gli incarichi in Campania in vista dei congressi.
A guidare la provincia di Caserta ci saranno Pier Gaetano Fulco e Martina Orecchio.
Terra di Lavoro sarà anche al vertice del movimento in Campania con la nomina di Ida Martone di Arienzo come reggente regionale assieme a Gianmarco De Simone.
Tutte le nomine:
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Napoli Nord: Francesco Ferrillo - Giovanna Fusco
Napoli Sud: Gianmarco Freda
Napoli città: Pierluigi Cenni - Marianna Mundo
CASERTA
Pier Gaetano Fulco - Martina Orecchio
SALERNO
Carmine Rubino
AVELLINO
Danilo Barbaro - Milena Marra
BENEVENTO
Vincenzo del Rosso - Giulia Mainolfi
REGIONALE
Gianmarco De Simone - Ida Martone