21:02:59 Nuovo assetto per i Millennials della Regione Campania, l’associazione giovanile vicina a Matteo Reni, costola di Italia Viva.

Uno dei fondatori nazionali del Movimento assieme al consigliere comunale di Aversa Mariano Scuotri, Francesco Pompeo ha provveduto a ridistribuire gli incarichi in Campania in vista dei congressi.

A guidare la provincia di Caserta ci saranno Pier Gaetano Fulco e Martina Orecchio.

Terra di Lavoro sarà anche al vertice del movimento in Campania con la nomina di Ida Martone di Arienzo come reggente regionale assieme a Gianmarco De Simone.

Tutte le nomine:

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Napoli Nord: Francesco Ferrillo - Giovanna Fusco

Napoli Sud: Gianmarco Freda  

Napoli città: Pierluigi Cenni - Marianna Mundo 

CASERTA

Pier Gaetano Fulco - Martina Orecchio 

SALERNO

Carmine Rubino 

AVELLINO

Danilo Barbaro - Milena Marra

BENEVENTO

Vincenzo del Rosso - Giulia Mainolfi

REGIONALE

Gianmarco De Simone - Ida Martone

 

