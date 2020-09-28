14:23:57 Il Piano Generale del Traffico Urbano, che rappresenta una novità assoluta e un momento di autentica svolta in termini di viabilità per la città di Santa Maria Capua Vetere, arriva domani in Giunta; con il passaggio attraverso l’organo esecutivo guidato dal Sindaco Antonio Mirra si conclude così un percorso virtuoso caratterizzato da un positivo spirito di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania e con il Prof. Armando Cartenì a cui è stata affidata la redazione del documento.

Successivamente il PGTU sarà depositato per trenta giorni in visione del pubblico per le osservazioni prima del conseguente passaggio in Consiglio Comunale per l’adozione definitiva.

Il Piano Generale del Traffico Urbano, che si innesta in quel percorso intrapreso dall’Amministrazione Mirra con il costante lavoro svolto dall’assessore Luigi Simonelli e dal consigliere Domenico Pigrini, prevede azioni finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini con interventi integrati e mirati a garantire un’accessibilità sostenibile e diffusa in tutte le aree della città.

All’approvazione in Giunta si arriva al termine di un iter caratterizzato da un’ampia partecipazione, partito con un confronto pubblico tenutosi prima della fase emergenziale e passato attraverso la pubblicazione del Piano volta a recepire osservazioni e proposte da tutte le rappresentanze cittadine; l’intenzione dell’Amministrazione era quella di svolgere un ulteriore incontro pubblico che però non è stato possibile a causa dell’emergenza Covid-19.

Gli obiettivi del PGTU, che troveranno concreta attuazione con i piani attuativi, traggono spunto dalle linee programmatiche della maggioranza Mirra e si possono sintetizzare in percorsi che mirano ad un miglioramento delle condizioni di circolazione, della sicurezza stradale con particolare riferimento a ciclisti e pedoni, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, al raccordo con gli strumenti urbanistici, tra cui il PUC, ma anche al rispetto dei valori socio-culturali ovvero alla preservazione ed alla migliore fruizione dell’ambiente urbano nel suo complesso, dal centro storico alle aree archeologiche e monumentali nonché agli spazi collettivi, alle attività commerciali, culturali e ricreative o al verde pubblico.

Una delle peculiarità di questo Piano, infine, risiede in un lavoro specificamente indirizzato all’abbattimento di barriere architettoniche con la creazione di specifici percorsi.