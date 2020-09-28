Banner-MutuaBccSpettacolo
14:07:46 Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha designato componenti della prossima Giunta Regionale i seguenti assessori:

Vicepresidente Fulvio Bonavitacola (Ambiente)

Ettore Cinque (Bilancio)

Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro)

Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali)

Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione)

Bruno Discepolo (Urbanistica)

Nicola Caputo (Agricoltura)

Armida Filippelli (Formazione professionale)

Mario Morcone (Politiche della Sicurezza)

Felice Casucci (Semplificazione amministrativa e Turismo)

Caserta sarà quindi rappresentata in giunta da Nicola Caputo che coniuga il ruolo politico, è stato tra gli artefici principali del trionfo di Italia Viva in Campania, con le conoscenze tecniche.

Terra di Lavoro vede anche la presenza del prefetto Mario Morcone all’interno dell’esecutivo.

Non ci sarà, invece, Sonia Palmeri che negli ultimi cinque anni ha ricoperto l’incarico di assessore al Lavoro.

