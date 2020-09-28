13:36:26 SANTA MARIA CAPUA VETERE. I casi di positività al Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere sono attualmente nove. Da fine agosto, i contagiati in città complessivamente sono venti.

Ad annunciarlo il sindaco Antonio Mirra che attraverso un video sui social ha fatto sapere:

«I positivi di Santa Maria Capua Vetere sono quasi tutti asintomatici. Solo alcuni presentano piccoli sintomi; infatti, ad oggi non registriamo nessun ricovero».

Per quanto riguarda la nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca sull'obbligatorietà della mascherina anche all'aperto, il primo cittadino di Santa Maria Capua Vetere ha aggiunto:

«Dall'inizio della settimana ripartiranno i controlli con le dovute sanzioni per coloro che non indossano la mascherina. Ho già inviato una nota alla polizia municipale e alle forze dell'ordine che operano sul nostro territorio, attraverso la quale chiedo maggiori controlli e multe per tutti i trasgressori».