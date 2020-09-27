21:29:17 CAPUA. Le piogge di questi giorni, hanno messo in risalto il problema dei tombini e delle caditoie, ostruiti, trascurati e bisognosi di urgentissimi interventi, per l'igiene e la sicurezza dei Cittadini.

E, proprio i mancati interventi di manutenzione, hanno determinato l’allagamento abbondante, con conseguente caos ed impraticabilità, di numerose vie della Città. A ciò si aggiunge che le fogne stanno sversando liquali inquinanti direttamente nel fiume Volturno.

Ciò ha fatto scattare la rabbia e le critiche dei cittadini, nei confronti dell’attuale amministrazione e del sindaco Luca Branco.

Sull’argomento è intervenuto l’avv. Roberto Barresi, voce forte dell’opposizione politica e leader del movimento politico civico “Insieme per Capua”, il quale ha preannunciando subito che domattina presenterà un articolato esposto alla Procura della Repubblica ed alle Istituzioni competenti, ha dichiarato: “Tantissime strade di Capua e S.Angelo in Formis sono oggi pericolosamente allagate, oltre che ad essere in uno stato pietoso, con sporcizia – spiega Barresi –

Già un anno fa, nell’agosto 2019 e, cioè, subito dopo l’insediamento di quest’amministrazione comunale, il nostro Movimento “Insieme per Capua” aveva segnalato il problema.

Il risultato, peraltro scontato, fu che, alle prime piogge autunnali di settembre/ottobre, le strade di Capua si trasformarono in pericolose “piscine”, con evidente pericolo per la pubblica incolumità di pedoni ed automobilisti.

Inoltre, anche un mese e mezzo fa e, precisamente il 9 agosto scorso, a mezzo post, comunicazioni sui social e comunicazione formale, avevamo rinnovato l’invito a far pulire tombini e caditoie.

E neppure ci si è meravigliati più di tanto che , come quasi sempre accade da tempo, di fronte ad un problema tanto importante ed ad altrettanto rilevanti inadempimenti di quest’amministrazione comunale non si sono registrati interventi forti e concreti da parte dei consiglieri di minoranza!!!

I cittadini – ha tuonato Barresi - sono esasperati e le cartelle delle imposte vengono da loro pagate profumatamente per non avere alcun servizio decente!

La misura è colma e, come si vede dall’allagamento del territorio cittadino, tante sono ormai…”le gocce che hanno fatto traboccare il vaso».