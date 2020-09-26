16:40:26 Risale di nuovo il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta.
Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 739 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
Sono 64 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 67 casi.
64 i casi ad Caserta, Castel Volturno.
51 i casi a Casal di Principe.
44 sono invece i contagiati a Marcianise.
40 i contagiati a San Cipriano d’Aversa
26 i positivi a Lusciano.
23 i casi ad Orta di Atella, San Nicola la Strada
21 i contagiati a Casaluce.
17 i contagiati a San Marcellino.
16 i positivi a San Marco Evangelista, Sant’Arpino
Sono 15 i positivi a Villa Literno.
14 i positivi a Pignataro Maggiore.
13 gli infetti a Casagiove, Frignano.
12 le persone i positivi a Maddaloni, Trentola Ducenta,
10 i positivi a Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Recale.
9 i casi a Gricignano d’Aversa, Santa Maria Capua Vetere.
8 i casi a Cesa.
Sette i positivi a Capodrise, Casapesenna, Mondragone, Santa Maria a Vico, Teverola.
Sono sei i positivi a Capua, Macerata Campania, Roccamonfina, San Tammaro, Villa di Briano.
Sono cinque i positivi a Alife, Parete, San Prisco, San Felice a Cancello, Succivo.
Il contagio non si ferma nemmeno a Pontelatone, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti a Carinaro, Carinola, Pietramelara, Sparanise, Teano.
Sono due i positivi a Capriati al Volturno, Casapulla, Curti, Gioia Sannitica, Riardo, Sessa Aurunca.
Positivi si registrano ancora ad Arienzo, Calvi Risorta, Cervino, Conca della Campania, Dragoni, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora un caso per Comune.