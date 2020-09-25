Il gioco online è già da diversi anni protagonista di statistiche eccellenti per quanto riguarda il numero di giocatori che usufruiscono di tali servizi e il fatturato complessivo generato.

In un contesto già di per sé positivo, particolarmente interessanti risultano i dati relativi alla sola regione Campania. Vediamo più nel dettaglio ciò che è accaduto negli ultimi mesi da questo punto di vista.

Gioco online: cosa accade a livello nazionale e regionale

Che i giochi online fossero uno dei passatempi preferiti degli italiani lo si era capito già negli scorsi anni quando, sin dagli esordi delle prime piattaforme di questo genere, si è registrato un vero e proprio boom in termini di utenti e introiti. Con il tempo, l'offerta si è evoluta e innovata costantemente, fidelizzando i vecchi giocatori e ampliando la platea anche alle attuali fasce under 30 e ai meno avvezzi alla tecnologia in generale, per una copertura che oggi conta migliaia di utenti connessi ogni giorno a portali e app per dispositivi mobili.

Dal punto di vista statistico, il 2020 che si avvia ormai verso le battute finali si è rivelato un anno molto particolare, con risultati importanti soprattutto per i casino digitali, in grado di raggiungere nel primo semestre la cifra record di 98,3 milioni di euro (+45,8% rispetto allo stesso periodo del 2019), e i tornei di poker, a fronte di una flessione per le scommesse, complice tuttavia il periodo di assenza degli eventi sportivi.

In questo contesto, la Campania continua a porsi come una delle regioni più attive in assoluto. Pur non essendo ancora disponibili dati ufficiali da questo punto di vista a livello dei singoli territori, la nostra regione si dimostra sempre particolarmente avvezza a giocare online, sia all'interno dei casino digitali che su altre tipologie di svaghi, dal settore betting alle lotterie.

D'altronde, basta pensare che già nel 2019 la Campania è risultata essere nelle statistiche Agimeg al secondo posto con 1,8 miliardi di euro di spesa complessiva, dietro soltanto alla Lombardia. Interessante, in ogni caso, sarà anche osservare se l'anno in corso porterà differenze a livello delle singole province: gli ultimi dati vedevano infatti la provincia di Napoli in testa con 945 milioni di spesa, seguita da Salerno (363 milioni), il comune di Caserta (323), Avellino (107) e Benevento (80).

Il successo dei giochi da mobile

Il successo dei portali di gioco online è dovuto in gran parte anche alla diffusione di tecnologie sempre più avanzate, come le app per device mobili, che consentono di accedere ai propri passatempi preferiti in maniera comoda e veloce. Nel campo dei casino digitali, per esempio, i software sviluppati da operatori di punta come Betway permettono di avere accesso a qualsiasi tipologia di gioco direttamente da smartphone e tablet, rendendo così più immediata la fruizione del gioco senza rinunciare a sicurezza e privacy.

Proprio il comparto mobile rappresenta dunque negli ultimi tempi l'elemento di traino dell'intero settore, grazie a diversi fattori che hanno reso le app uno degli strumenti preferiti in assoluto per giocare. Gli utenti dei portali di gaming optano oggi molto spesso per l'utilizzo di smartphone e tablet soprattutto per la praticità di questi strumenti, che possono essere usati in ogni momento e in qualsiasi luogo, diventando dunque anche un ottimo modo per intrattenersi durante le pause.

Non solo, oggi questi strumenti rappresentano anche un ottimo esempio dal punto di vista della privacy e della protezione dei dati personali. Se inizialmente il gioco online ha pagato, infatti, lo scotto della scarsa fiducia da parte degli utenti per quanto riguarda la sicurezza, nel corso degli anni gli operatori hanno saputo investire fortemente sotto questo aspetto, trasformandosi in esempi da seguire in tal senso.

Da non sottovalutare, infine, è l'aspetto di community che oggi caratterizza i portali di gaming e casino: creando un forte senso di appartenenza e di gruppo, per esempio attraverso articoli, forum e pagine dedicate a consigli e lezioni, gli operatori di settore hanno infatti saputo rendere l'esperienza complessiva ancora più coinvolgente e totalizzante.