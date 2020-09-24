13:32:02 “La strada statale 372 "Telesina" rappresenta per la città di Benevento, e per tutto il Sannio, ma anche per regioni come la Puglia e la Basilicata, il principale collegamento stradale verso Roma e parte del Paese... i circa 70 chilometri che collegano Benevento a Caianello, e dunque all'autostrada A1, sono un elemento essenziale alla mobilità territoriale sannita, ma ne costituiscono anche un limite storico!

La struttura dell'arteria, a due sole corsie, da sempre caratterizzata da un intenso traffico veicolare, anche pesante, da condizioni del manto stradale e da una segnaletica carenti, oltre che da una serie di autovelox che, rendono ulteriormente disagevole la percorrenza dell'arteria, senza produrre risultati in termini di sicurezza stradale e diminuzione dei sinistri, è attualmente costellata anche da numerosi semafori, a causa di ulteriori lavori in corso.

Per tali ragioni, ho presentato oggi una interrogazione parlamentare in Senato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per chiedere di sapere se sia a conoscenza dei lentissimi tempi di percorrenza della tratta Benevento/Caianello, che creano esasperanti disagi e notevole pericolo, e se non ritenga di accelerare i lavori sulla strada statale 372 "Telesina", indicando quando finalmente termineranno”.

Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.