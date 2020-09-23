15:03:20 CASAPULLA. Dopo San Prisco anche Casapulla rinvia l'apertura dell'anno scolastico. Il sindaco Renzo Lillo ha appena firmato un'ordinanza con la quale comunica ai cittadini la decisione di spostare la prima campanella del 2020.
Il primo giorno di scuola ci sarà lunedì 28 settembre e non più domani come inizialmente indicato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.
Il primo cittadino Lillo ha preso questa decisione anche per permettere una sanificazione più approfondita dei locali utilizzati per le elezioni di domenica e lunedì scorso.