14:17:03"Legalità significa lavoro vero ai giovani" ha dichiarato Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, durante la cerimonia di consegna del tesserino di professionista alla memoria ai familiari di Giancarlo Siani.

"Questo tesserino - ha aggiunto Lucarelli - è una scelta etica che va nel segno della legalità e del lavoro vero per le nuove generazioni di giornalisti.

Giancarlo è sempre più un simbolo per l'informazione corretta e libera da condizionamenti e ricordarlo significa soprattutto portare avanti ogni giorno il suo messaggio per il lavoro e la lotta alla camorra.

Troppi giovani giornalisti continuano ad essere sfruttati e massacrati con paghe da fame".