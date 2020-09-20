13:04:19 CASERTA. E del 12,13 l’affluenza alle urne in Provincia di Caserta alle 12,00. Il dato basso va valutato anche in considerazione del fatto che le urne saranno aperte domani fino alle ore 15,00.
Trai comuni dove si è votato di più:
Castello del Matese 17,82, Arienzo 17,24, San Nicola la Strada 16,38, Casagiove 16,10, Calòvi Risorta 15,59, Macerata Campania il 15,21, Santa Maria a Vico 14,64, Marcianise 14,23, Cesa 14,10, Portico di Caserta 13,97, Trentola Ducenta il 13,37.
Trai comuni dove si è votato di meno:
Gallo Matese 2,68, Presenzano 6,18, Liberi 6,25, Sant’Angelo D’Alife 6,70, Fontegreca 6,98, Castel Volturno 7,26.
A Roccamonfina e San Cipriano D’Aversa hanno votato:
Roccamonfina 11,97
San Cipriano D’Aversa 13,21.
CASERTA 104 su 104 12,09 - - -
AILANO 9,82 - - -
ALIFE 11,01 - - -
ALVIGNANO 13,25 - - -
ARIENZO 19,22 - - -
AVERSA 11,80 - - -
BAIA E LATINA 9,93 - - -
BELLONA 11,75 - - -
CAIANELLO 9,38 - - -
CAIAZZO 12,84 - - -
CALVI RISORTA 15,59 - - -
CAMIGLIANO 12,01 - - -
CANCELLO ED ARNONE 10,96 - - -
CAPODRISE 10,59 - - -
CAPRIATI A VOLTURNO 13,87 - - -
CAPUA 12,98 - - -
CARINARO 12,72 - - -
CARINOLA 11,06 - - -
CASAGIOVE 16,97 - - -
CASAL DI PRINCIPE 8,72 - - -
CASALUCE 10,63 - - -
CASAPESENNA 9,67 - - -
CASAPULLA 13,12 - - -
CASERTA 13,82 - - -
CASTEL CAMPAGNANO 15,38 - - -
CASTEL DI SASSO 12,90 - - -
CASTEL MORRONE 11,89 - - -
CASTEL VOLTURNO 7,76 - - -
CASTELLO DEL MATESE 17,82 - - -
CELLOLE 13,97 - - -
CERVINO 9,63 - - -
CESA 14,38 - - -
CIORLANO 9,76 - - -
CONCA DELLA CAMPANIA 11,29 - - -
CURTI 13,15 - - -
DRAGONI 11,61 - - -
FALCIANO DEL MASSICO 11,79 - - -
FONTEGRECA 8,39 - - -
FORMICOLA 12,86 - - -
FRANCOLISE 10,56 - - -
FRIGNANO 11,38 - - -
GALLO MATESE 8,86 - - -
GALLUCCIO 12,81 - - -
GIANO VETUSTO 8,81 - - -
GIOIA SANNITICA 8,87 - - -
GRAZZANISE 18,34 - - -
GRICIGNANO DI AVERSA 9,48 - - -
LETINO 16,88 - - -
LIBERI 8,76 - - -
LUSCIANO 11,50 - - -
MACERATA CAMPANIA 16,06 - - -
MADDALONI 9,49 - - -
MARCIANISE 14,32 - - -
MARZANO APPIO 13,41 - - -
MIGNANO MONTE LUNGO 10,31 - - -
MONDRAGONE 10,25 - - -
ORTA DI ATELLA 10,70 - - -
PARETE 11,93 - - -
PASTORANO 12,70 - - -
PIANA DI MONTE VERNA 12,19 - - -
PIEDIMONTE MATESE 12,50 - - -
PIETRAMELARA 11,25 - - -
PIETRAVAIRANO 11,82 - - -
PIGNATARO MAGGIORE 12,92 - - -
PONTELATONE 10,21 - - -
PORTICO DI CASERTA 14,42 - - -
PRATA SANNITA 13,56 - - -
PRATELLA 8,40 - - -
PRESENZANO 6,18 - - -
RAVISCANINA 8,73 - - -
RECALE 13,05 - - -
RIARDO 11,17 - - -
ROCCA D'EVANDRO 10,92 - - -
ROCCAMONFINA 16,08 - - -
ROCCAROMANA 11,76 - - -
ROCCHETTA E CROCE 9,63 - - -
RUVIANO 13,41 - - -
SAN CIPRIANO D'AVERSA 13,21 - - -
SAN FELICE A CANCELLO 9,76 - - -
SAN GREGORIO MATESE 11,08 - - -
SAN MARCELLINO 11,08 - - -
SAN MARCO EVANGELISTA 11,10 - - -
SAN NICOLA LA STRADA 16,89 - - -
SAN PIETRO INFINE 11,60 - - -
SAN POTITO SANNITICO 11,66 - - -
SAN PRISCO 11,65 - - -
SAN TAMMARO 11,86 - - -
SANT'ANGELO D'ALIFE 8,77 - - -
SANT'ARPINO 11,11 - - -
SANTA MARIA A VICO 16,04 - - -
SANTA MARIA CAPUA VETERE 12,83 - - -
SANTA MARIA LA FOSSA 10,68 - - -
SESSA AURUNCA 9,61 - - -
SPARANISE 13,11 - - -
SUCCIVO 10,74 - - -
TEANO 10,93 - - -
TEVEROLA 11,50 - - -
TORA E PICCILLI 12,29 - - -
TRENTOLA DUCENTA 13,62 - - -
VAIRANO PATENORA 10,43 - - -
VALLE AGRICOLA 12,64 - - -
VALLE DI MADDALONI 10,33 - - -
VILLA DI BRIANO 10,26 - - -
VILLA LITERNO 9,05 - - -
VITULAZIO 12,66 - - -