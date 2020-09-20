Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

13:04:19 CASERTA. E del 12,13 l’affluenza alle urne in Provincia di Caserta alle 12,00. Il dato basso va valutato anche in considerazione del fatto che le urne saranno aperte domani fino alle ore 15,00.

Trai comuni dove si è votato di più:

Castello del Matese 17,82, Arienzo 17,24, San Nicola la Strada 16,38, Casagiove 16,10, Calòvi Risorta 15,59, Macerata Campania il 15,21, Santa Maria a Vico 14,64, Marcianise 14,23, Cesa 14,10, Portico di Caserta 13,97, Trentola Ducenta il 13,37.

Trai comuni dove si è votato di meno:

Gallo Matese 2,68, Presenzano 6,18, Liberi 6,25, Sant’Angelo D’Alife 6,70, Fontegreca 6,98, Castel Volturno 7,26.

A Roccamonfina e San Cipriano D’Aversa hanno votato:

Roccamonfina 11,97

San Cipriano D’Aversa 13,21.

CASERTA                 104 su 104              12,09      -                -                -

AILANO                   9,82         -                -                -

ALIFE                        11,01      -                -                -

ALVIGNANO                            13,25      -                -                -

ARIENZO                                  19,22      -                -                -

AVERSA                   11,80      -                -                -

BAIA E LATINA                       9,93         -                -                -

BELLONA                                  11,75      -                -                -

CAIANELLO                              9,38         -                -                -

CAIAZZO                                  12,84      -                -                -

CALVI RISORTA                      15,59         -                -                -

CAMIGLIANO                         12,01      -                -                -

CANCELLO ED ARNONE                        10,96      -                -                -

CAPODRISE                             10,59      -                -                -

CAPRIATI A VOLTURNO                       13,87      -                -                -

CAPUA                     12,98      -                -                -

CARINARO                               12,72      -                -                -

CARINOLA                                11,06      -                -                -

CASAGIOVE                            16,97      -                -                -

CASAL DI PRINCIPE                                8,72         -                -                -

CASALUCE                                10,63      -                -                -

CASAPESENNA                       9,67         -                -                -

CASAPULLA                             13,12      -                -                -

CASERTA                                  13,82      -                -                -

CASTEL CAMPAGNANO                       15,38      -                -                -

CASTEL DI SASSO                                   12,90      -                -                -

CASTEL MORRONE                                11,89      -                -                -

CASTEL VOLTURNO                               7,76         -                -                -

CASTELLO DEL MATESE                       17,82      -                -                -

CELLOLE                                    13,97      -                -                -

CERVINO                                  9,63         -                -                -

CESA                         14,38      -                -                -

CIORLANO                               9,76         -                -                -

CONCA DELLA CAMPANIA                                    11,29      -                -                -

CURTI                       13,15      -                -                -

DRAGONI                                 11,61      -                -                -

FALCIANO DEL MASSICO                    11,79      -                -                -

FONTEGRECA                         8,39         -                -                -

FORMICOLA                           12,86      -                -                -

FRANCOLISE                           10,56      -                -                -

FRIGNANO                               11,38      -                -                -

GALLO MATESE                     8,86         -                -                -

GALLUCCIO                              12,81      -                -                -

GIANO VETUSTO                                    8,81         -                -                -

GIOIA SANNITICA                                  8,87         -                -                -

GRAZZANISE                           18,34      -                -                -

GRICIGNANO DI AVERSA                     9,48         -                -                -

LETINO                    16,88      -                -                -

LIBERI                       8,76         -                -                -

LUSCIANO                                11,50      -                -                -

MACERATA CAMPANIA                       16,06      -                -                -

MADDALONI                          9,49         -                -                -

MARCIANISE                          14,32      -                -                -

MARZANO APPIO                                  13,41      -                -                -

MIGNANO MONTE LUNGO                                  10,31      -                -                -

MONDRAGONE                     10,25      -                -                -

ORTA DI ATELLA                    10,70      -                -                -

PARETE                    11,93      -                -                -

PASTORANO                           12,70      -                -                -

PIANA DI MONTE VERNA                    12,19      -                -                -

PIEDIMONTE MATESE                         12,50      -                -                -

PIETRAMELARA                     11,25      -                -                -

PIETRAVAIRANO                   11,82      -                -                -

PIGNATARO MAGGIORE                     12,92      -                -                -

PONTELATONE                      10,21      -                -                -

PORTICO DI CASERTA                           14,42      -                -                -

PRATA SANNITA                    13,56      -                -                -

PRATELLA                                 8,40         -                -                -

PRESENZANO                         6,18        -                -                -

RAVISCANINA                        8,73         -                -                -

RECALE                    13,05      -                -                -

RIARDO                   11,17      -                -                -

ROCCA D'EVANDRO                               10,92      -                -                -

ROCCAMONFINA                                   16,08      -                -                -

ROCCAROMANA                   11,76      -                -                -

ROCCHETTA E CROCE                            9,63         -                -                -

RUVIANO                                 13,41      -                -                -

SAN CIPRIANO D'AVERSA                   13,21      -                -                -

SAN FELICE A CANCELLO                     9,76         -                -                -

SAN GREGORIO MATESE                    11,08      -                -                -

SAN MARCELLINO                                  11,08      -                -                -

SAN MARCO EVANGELISTA                                 11,10      -                -                -

SAN NICOLA LA STRADA                      16,89      -                -                -

SAN PIETRO INFINE                               11,60      -                -                -

SAN POTITO SANNITICO                     11,66      -                -                -

SAN PRISCO                            11,65      -                -                -

SAN TAMMARO                    11,86      -                -                -

SANT'ANGELO D'ALIFE                         8,77         -                -                -

SANT'ARPINO                         11,11      -                -                -

SANTA MARIA A VICO                         16,04      -                -                -

SANTA MARIA CAPUA VETERE                           12,83      -                -                -

SANTA MARIA LA FOSSA                    10,68      -                -                -

SESSA AURUNCA                   9,61         -                -                -

SPARANISE                              13,11      -                -                -

SUCCIVO                                  10,74      -                -                -

TEANO                     10,93      -                -                -

TEVEROLA                               11,50      -                -                -

TORA E PICCILLI                     12,29      -                -                -

TRENTOLA DUCENTA                            13,62      -                -                -

VAIRANO PATENORA                           10,43      -                -                -

VALLE AGRICOLA                                    12,64      -                -                -

VALLE DI MADDALONI                         10,33      -                -                -

VILLA DI BRIANO                   10,26      -                -                -

VILLA LITERNO                       9,05         -                -                -

VITULAZIO                              12,66      -                -                -

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:393 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:772 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:731 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next