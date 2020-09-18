13:31:09 MACERATA CAMPANIA. Battute finali di campagna elettorale per la candidata al consiglio regionale nella lista della Lega Antonella Piccerillo.

Facciamo un po’ il punto di questa campagna elettorale. Cosa conserverà di queste lunghe interminabili giornate?

«La voglia di cambiamento e di sicurezza dei cittadini. Ho girato i 104 comuni, sono entrata negli studi professionali, nelle case, sono stata accolta come una di famiglia: da parte di tutti mi è stata chiesta una svolta. La provincia di Caserta è stanca di essere fanalino di coda di tutto. E’ stanca di non poter godere di politiche che valorizzano il nostro territorio. E’ stanca di vedere mortificate le sue aspettative.

Le ultime dichiarazioni del presidente De Luca sulla realizzazione del policlinico a Salerno da realizzarsi in due anni e con un investimento di 400 milioni di euro hanno risuonato come uno schiaffo a questo territorio. Perché il nostro policlinico deve continuare a rimanere come un monumento al nulla? Perché la nostra provincia rientra nell’agenda regionale solo quando c’è da piazzare rifiuti su questo territorio? I casertani si sono divertiti come i cittadini dell’intera nazione durante il lockdown ad ascoltare i siparietti di De Luca, ma, poi, qual è la sostanza? Cosa resta di quel personaggio di avanspettacolo che è il presidente della Regione? Le sembra normale che i cittadini sappiano a memoria le frasi comiche del presidente, ma non ricordano neppure un’opera o un risultato raccolto in questi cinque anni?

Se è stato così bravo a comunicare perché non ha usato le stesse tecniche e la stessa organizzazione con i risultati raccolti negli ultimi cinque anni? In questo caso la risposta è semplice: perché del quinquennio De Luca restano i ‘cinghialoni’ il ‘fratacchione’ a Fabio Fazio e il ‘lanciafiamme alle feste di laurea’ e nulla più... ».

Cosa intende per desiderio di sicurezza?

«La rotonda di San Nicola la Strada è un ricettacolo di prostitute e spacciatori. Castel Volturno è una città fantasma dove la popolazione Nigeriana supera di gran lunga quella italiana censita nonostante il gran lavoro che sta svolgendo l’amministrazione in carica. A Mondragone la prostituzione dei bambini bulgari è un’agghiacciante realtà.

Sabato scorso nella centralissima corso Trieste a Caserta quattro ragazzini sono stati pestati a sangue per il sadico divertimenti di coetanei balordi senza che nessuno si sia accorto di nulla... Penso che non sia necessario andare oltre. La sicurezza è la madre di tutte le battaglie per la Lega, perché riteniamo che i cittadini debbano poter uscire di casa senza timore».

La campagna elettorale non le ha impedito di svolgere la sua funzione di consigliera provinciale...

«In queste settimane ho comunque continuato a svolgere questo ruolo anche perché non potevo disattendere la fiducia dei tanti amministratori che si sono affidati a me e, nel contempo, mi hanno affidato le comunità che rappresentano. Grazie anche al mio interessamento, sono stati effettuati lavori di manutenzione alla strada di San Felice a Cancello che porta al Santuario di San Michele Arcangelo. Sono riuscita ad ottenere interventi sulla strada provinciale 331 che da Piedimonte Matese conduce a San Gregorio Matese.

Questi sono solo alcuni esempi dei risultati che ho contribuito a portare al territorio nel mio mandato di consigliera provinciale, un’esperienza bellissima che mi ha fatto crescere molto e mi ha portato a conoscere tante realtà di questo territorio e tanti valenti amministratori che si fanno in quattro per portare risultati ai loro cittadini nonostante le difficoltà del momento e di una Regione che non ci considera affatto... ».

Non crede di esagerare quando parla della Regione?

«Purtroppo è la triste realtà. Pensiamo ai fondi Fesr per l’agricoltura. Le nostre imprese sono state completamente tagliate fuori grazie ad un bando che privilegiava le aree vicino ai parchi. Guarda caso qual è la Provincia con il numero maggiore di enti parco? Salerno... Un Comune come Macerata Campania dove l’agricoltura rappresenta una delle risorse principali dell’economia cittadina è stato penalizzato fortemente da questo tipo di politica...

Per restare sempre a Macerata Campania, che dire delle scelte fatte sul tabacco? E’ stato favorito un accordo con le multinazionali che impone un costo di mercato inferiore a quello che i tabacchicultori hanno per la produzione.... E la Regione? Nulla. Non c’è nemmeno un assessore all’agricoltura nonostante questo comparto sia una delle voci principali che concorre al Pil della nostra provincia e dell’intera Regione».

Non può negare però che De Luca abbia mostrato di avere una marcia in più nella gestione dell’emergenza Covid?

«Mi spieghi lei qual è questa marcia in più e quale particolare bravura ha dimostrato il presidente durante il lockdown... Per fortuna in quelle giornata solo il buon Dio e il fato ci hanno assistito. Non si spiegherebbe altrimenti perché in queste settimane abbiamo un numero di positivi superiore quasi a quello del lockdown... La bravura di De Luca che fine ha fatto? Evidentemente non c’è stata la sua mano nella mancanza di morti per dirla come la direbbe il governatore...

La sua inconsistenza si è vista con la questione scuola. Ha cincischiato per settimane prima di dire la data di inizio delle lezioni. Ancora oggi non sappiamo se e come partiranno le lezioni... Ci auguriamo di non dover vedere i nostri figli accovacciati a terra con i libri in mano perché non ci sono i presidi di sicurezza che consentono loro di stare in classe.... ».

Perché votare Antonella Piccerillo?

«Per l’impegno costante, il lavoro, la capacità di ascolto dei problemi. Per mettere un punto a cabaret e approssimazione e cominciare a vedere interventi tesi a garantire sicurezza e controllo del territorio. Per permettere alla nostra agricoltura finalmente di avere le risorse giuste per poter imporsi sul mercato. Per consentire alla mozzarella di bufala casertana di non dover temere per il latte che arriva dalla Romania o agli imprenditori bufalini di lavorare senza rischiare la mattanza ingiustificata dei propri allevamenti.

Voglio dare alla nazionale Appia finalmente una possibilità di crescita dopo anni di nulla. Voglio aiutare il nostro litorale a tornare ad essere la riviera del Sud. Votare per me significa puntare su una persona che combatte h24 con le unghie e con i denti per creare lavoro per le nuove generazioni. La semplicità e la chiarezza non sono le parole chiave della mia campagna, ma sono soprattutto il mio modo di intendere la politica».