13:13:24 I ritmi di vita attuali sono sempre più stressanti, così come lo sono gli impegni, il traffico e tutto ciò che può sortire effetti negativi sulla salute psichica e fisica di ognuno di noi.

Sgombrare la mente e rilassarsi non sempre è facile ed il nostro organismo fatica parecchio a mantenere intatti i naturali equilibri che lo caratterizzano. E ai problemi legati allo stress se ne aggiungono altri ascrivibili alla sfera fisica: agenti esterni come l'inquinamento, i raggi UV e la stanchezza, possono piegare il nostro fisico attaccando la prima e più importante barriera esistente, la pelle.

Per fortuna, oggigiorno la cosmesi e i prodotti naturali ci tendono una mano. Tra questi figura anche il CBD, un composto estratto dalla canapa cui la scienza ha attribuito diverse proprietà interessanti. Clicca qui per saperne di più!

Il CBD e la pelle

L'uso di creme e cosmetici a base di CBD può contribuire alla salute della cute, apportando benefici a lungo termine garantiti da alcune proprietà accertate dalla scienza (antistress, antiossidanti, antinfiammatorie).

Sono parecchi i fattori naturali che contribuiscono allo "stress ossidativo", responsabile dell'usura e del logorio della cute. Tra questi i raggi del sole, l'inquinamento ambientale, il fumo, l'alimentazione scorretta, lo stress, i disturbi del sonno. Ma come agisce il CBD? Innanzitutto, mediante l'attivazione lipidica del sistema endocannabinoide, che ha ripercussioni anche sul sistema immunitario.

Inoltre, parecchi studi hanno attribuito al CBD spiccate proprietà antinfiammatorie ed emollienti, in grado di contrastare i segni del tempo e le infiammazioni superficiali. Le creme a base di CBD e retinolo proteggono la pelle dall'azione dannosa dei radicali liberi, favorendo il rinnovamento cellulare e idratando in profondità, affinché la cute possa mantenersi giovane ed elastica più a lungo.

Come funziona il sistema endocannabinoide?

Il sistema endocannabinoide svolge un ruolo fondamentale, perché in grado di stimolare l'organismo a riprendere le sue funzioni normali e a ristabilire l'equilibrio perduto. In tal modo, il sistema endocannabinoide rafforza le nostre difese immunitarie, combattendo lo stress e rallentando il processo di invecchiamento.

Come è stato dimostrato da numerosi studi scientifici, il CBD è in grado di comunicare con il sistema endocannabinoide ed apportare numerosi vantaggi sotto tantissimi punti di vista. Tra questi vanno citati l'attività analgesica degli endocannabinoidi, la capacità di regolare la memoria, le proprietà anticonvulsivanti, l'azione anti-ossidativa e anti-stress (simile a quella esercitata dalle endorfine), la capacità di regolare i processi di proliferazione cellulare che stanno alla base della crescita dei tumori.

L'importante è verificare sempre con molta attenzione i brand che commercializzano i prodotti a base di CBD, poiché solo i più noti garantiscono determinati standard di sicurezza e controllo e non espongono la pelle a nessun rischio. In ogni caso, i prodotti a base di CBD non contengono tracce di THC, l'altro cannabinoide contenuto nella canapa e responsabile degli effetti psicotropi della pianta.