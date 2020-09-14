19:21:44 Avvocato Roma, ad ascoltare i suoi interventi, esiste ancora una “questione femminile” nel Mezzogiorno. In che termini?

«Basta analizzare i dati sull’occupazione femminile tra 15 e 64 anni nelle regioni del Mezzogiorno: per capire qual è la situazione. Lo Svimez dice che nelle regioni del Sud si registra il dato più basso d’Europa.

In Puglia, Calabria, Campania e Sicilia il valore del tasso di occupazione è intorno al 30%, con 35 punti di media in meno rispetto all’Europea. Lo studio, inoltre, mette in evidenza come nel 2018 sono state 3 milioni 663 mila le donne che hanno svolto lavori qualificati, di queste, però, solo meno di un quarto del totale sono meridionali.

Infatti, secondo elaborazioni Svimez su dati Eurostat ed Istat al 2018, si nota che il tasso d’occupazione femminile per le donne in possesso di laurea è ancora molto basso al Sud, appena il 63,7%. Le donne laureate sono inoltre penalizzate anche dal punto di vista retributivo: una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo.

Le donne lavoratrici dipendenti guadagnano in media 1.281 euro mensili nette, se sono impegnate a tempo pieno, contro i 1.398 delle loro colleghe nel Centro-Nord. La questione femminile quindi, appare essere ancora oggi una delle facce più evidenti e problematiche della più generale Questione meridionale».

Cosa può fare la Regione Campania per invertire la rotta?

«La Regione Campania ha istituito la Consulta Regionale per la Condizione della donna. Organismo del Consiglio Regionale della Campania nato negli anni ’70, composta da rappresentanti delle donne di Partiti, Sindacati, Associazioni datoriali, Ordini professionali, Associazionismo trasversale, per attività sinergiche con altre donne. Indaga sulla Condizione delle Donne della Campania in ordine a Lavoro, Istruzione e Cultura, Salute, formulando proposte e suggerimenti da utilizzare al Consiglio Regionale, per l'istituzione di servizi sociali e per lo sviluppo dell’occupazione femminile.

Da Consigliere Regionale farò tesoro dei suggerimenti ricevuti nel corso degli incontri di questi giorni, portando la consulta fuori dal palazzo in giro per le aziende e i territori in modo da far toccare con mano tante realtà inascoltate!».

Il mare come risorsa paesaggistica, ma non solo: nella sua campagna elettorale la nostra costa è stata grande protagonista, anche con chiavi di lettura diverse rispetto a quelle convenzionali utili per lo sviluppo del territorio…

«Tra le risorse più importanti della Regione Campania c’è senza dubbio il mare. Le iniziative in tal senso non mancano. Ho avuto il piacere di promuovere, fornendo consulenza tecnica e assistenza, la realizzazione della prima associazione dei Circoli Nautici della Campania, finalizzata alla proposta di legge promossa dal Consigliere Picarone.

Il settore della nautica e l’economia che gira intorno ad essa è un importante indotto da valorizzare ed istituzionalizzare a livello regionale.

Creare opportunità di crescita e conseguentemente di lavoro, è l’unico modo per ripartire ed è l’obiettivo che da sempre mi pongo mettendo la mia competenza a servizio di progetti come questo. Ora dobbiamo attivarci per la formazione delle nuove figure professionali da impiegare in questo settore capitalizzando al meglio la grande opportunità che la nautica può diventare per questo territorio».