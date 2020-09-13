16:00:23 Un sabato sera come tanti, anzi forse l’ultimo sabato da vivere senza il pensiero dei compiti e della scuola: ieri sera erano numerosissimi i ragazzini in giro per Caserta anche grazie al bel clima che invogliava la passeggiata.

Il centro sembrava essersi rianimato dopo il lockdown e dopo i tanti problemi che ha avuto il commercio di corso Trieste.

Quelle che sembravano le premesse per una bella serata, d’incanto si sono dissolte dietro la barbarie e la violenza di una baby gang che, per il gusto sadico di seminare il terrore, si è accanita su quattro quattordicenni che hanno come unica colpa solo quella di aver incrociato lungo il loro cammino queste persone.

E’ cominciato tutto con una provocazione fuori ad un locale: un coetaneo si siede al tavolo dei quattro amici ed impedisce ad uno di loro di accomodarsi.

L’ostentazione di una violenza che non ha fatto breccia tra i ragazzi che credevano fosse tutto finito quando un amico del provocatore lo ha richiamato a se consentendo loro di riprendere la loro serata.

Non è stato così fuori al locale della centralissima corso Trieste i quattro amici si sono ritrovati di nuovo davanti agli occhi quelle persone accompagnate questa volta da un gruppetto, secondo quanto hanno raccontato successivamente agli agenti della questura.

Di nuovo il copione di prima, provocazione, sfottò e poi botte.

Uno dei quattro ragazzi finisce a terra con una ferita al volto: un amico lo soccorre e viene pestato con violenza tanto da spaccargli un dente.

I ragazzi fuggono verso la questura: denunciano tutto alla polizia che ora sta seguendo il caso.

Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza dei negozi nei pressi dei quali si è verificata la brutale aggressione.

Altro aspetto non trascurabile: questa barbarie si è consumata poco dopo le 21.30.