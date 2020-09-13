Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

16:00:23 Un sabato sera come tanti, anzi forse l’ultimo sabato da vivere senza il pensiero dei compiti e della scuola: ieri sera erano numerosissimi i ragazzini in giro per Caserta anche grazie al bel clima che invogliava la passeggiata.

Il centro sembrava essersi rianimato dopo il lockdown e dopo i tanti problemi che ha avuto il commercio di corso Trieste.

Quelle che sembravano le premesse per una bella serata, d’incanto si sono dissolte dietro la barbarie e la violenza di una baby gang che, per il gusto sadico di seminare il terrore, si è accanita su quattro quattordicenni che hanno come unica colpa solo quella di aver incrociato lungo il loro cammino queste persone.

E’ cominciato tutto con una provocazione fuori ad un locale: un coetaneo si siede al tavolo dei quattro amici ed impedisce ad uno di loro di accomodarsi.

L’ostentazione di una violenza che non ha fatto breccia tra i ragazzi che credevano fosse tutto finito quando un amico del provocatore lo ha richiamato a se consentendo loro di riprendere la loro serata.

Non è stato così fuori al locale della centralissima corso Trieste i quattro amici si sono ritrovati di nuovo davanti agli occhi quelle persone accompagnate questa volta da un gruppetto, secondo quanto hanno raccontato successivamente agli agenti della questura.

Di nuovo il copione di prima, provocazione, sfottò e poi botte.

Uno dei quattro ragazzi finisce a terra con una ferita al volto: un amico lo soccorre e viene pestato con violenza tanto da spaccargli un dente.

I ragazzi fuggono verso la questura: denunciano tutto alla polizia che ora sta seguendo il caso.

Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza dei negozi nei pressi dei quali si è verificata la brutale aggressione.

Altro aspetto non trascurabile: questa barbarie si è consumata poco dopo le 21.30.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:712 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:688 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1142 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next