10:05:47 MACERATA CAMPANIA. Sta portando avanti una campagna elettorale che mette al centro i problemi e le possibili soluzioni la candidata al consiglio regionale della lista della Lega Antonella Piccerillo.

L’agricoltura continua ad essere una risorsa importantissima per l’economia casertana che dà lavoro a tanti cittadini, crede che ci sia stato un adeguato sostegno negli ultimi anni a questo settore da parte delle istituzioni?

«Basterebbe dire che la Regione Campania, forse per la prima volta nella sua storia, non ha un assessore all’agricoltura per evidenziare quanta attenzione c’è per il settore... Al di la dell’aspetto politico, che, comunque, non è solo un fatto formale, ci sono scelte fatte che testimoniano quanto la Regione Campania abbia attuato delle scelte che non possono definirsi di sostegno al comparto agricolo di Terra di Lavoro... ».

Ci può fare qualche esempio?

«Purtroppo di esempi se ne potrebbero fare infiniti visto quanto non fatto in questi cinque anni. Partiamo dall’assegnazione dei fondi Fesr, le imprese agricole casertane sono state tutte tagliate fuori grazie ad un bando cucito su misura per la provincia di Salerno che, certamente, non ha una vocazione agricola equiparabile alla nostra...

E’ stato completamente dimenticato il comparto del tabacco che, sul nostro territorio continua ad essere una realtà fiorente che dà lavoro a migliaia di persone. A causa di un accordo assurdo sottoscritto con le multinazionali, i produttori di tabacco sono costretti a vendere la coltura ad un costo inferiore rispetto a quello di produzione...

Una città come Macerata Campania ha costruito la propria economia intorno alla produzione del tabacco che, tra le altre cose, è tra i più pregiati in assoluto, e sull’agricoltura in generale e oggi, è costretta ad arrancare. Della questione ho investito l’intero partito per chiedere un sostegno forte anche sul piano governativo per restituire la forza che merita un comparto strategico come questo».

Nei giorni scorsi c’è stata la visita della ministra Bellanova in provincia di Caserta...

«La più classica delle passerelle elettorali con copione già scritto e, purtroppo, la nostra provincia attore non protagonista. Che risposte ha portato per tutelare i tabacchicultori, la nostra bufala campana, la nostra mozzarella, la nostra mela annurca, il nostro olio e le tantissime eccellenze presenti nel casertano che sono linfa vitale per la nostra economia, ma che sono state completamente abbandonate dalle istituzioni che, invece, avrebbero dovuto far sentire la loro presenza ancora con maggiore incisività dopo l’emergenza Covid».

Ha parlato di bufala campana, sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video molto forte sull’argomento...

«Non è il video che è forte, è la situazione che è allarmante. La Regione Campania e il presidente De Luca l’unica soluzione che hanno adottato in questi cinque anni è l’abbattimento indiscriminato dei capi bufalini. Non è così che si risolve il problema. Servono misure concrete per l’eradicazione della brucellosi che non possono essere lo sterminio della bufala campana... ».

La Lega è tra i partiti più critici rispetto alla gestione della sanità in Campania, eppure proprio le scelte di Vincenzo De Luca hanno impedito che in pieno lockdown ci fossero vittime sul nostro territorio.

«L’unico che ha impedito che ci fossero vittime sul nostro territorio è stato solo il buon Dio o, se preferisce, la fortuna che come popolo abbiamo avuto. Purtroppo questo fattore è stato strumentalizzato ad arte da un grande showman qual è De Luca per far credere che esista un modello di assistenza o di prevenzione per il nostro territorio.

Bene, se esiste un modello così come ci ha raccontato per settimane, perché in questo momento abbiamo un numero di contagi superiore a quello del lockdown? Perché siamo una delle regioni con il maggior numero di positivi in questo momento? La verità è che non ha alcun merito sull’andamento dei contagi della prima parte dell’anno e che ha speculato in maniera ignobile sull’emergenza... Lo scempio degli ospedali modulari sono la ciliegina sulla torta di una gestione farlocca dell’emergenza che ha regalato solo materiale a Crozza per i suoi spettacoli».

Oggi la Campania si è attrezzata con nuovi posti letto, non le sembra di essere troppo critica?

«Se fossero così indispensabili questi nuovi posti letto, mi spiega come mai gli ospedali modulari non sono ancora stati collaudati? Perché stanno lì senza poter essere utilizzati? Non era più semplice andare a potenziare, se davvero c’era tutta questa necessità, strutture ospedaliere che già ci sono come il vecchio Palasciano di Capua o l’ospedale di San Felice a Cancello? Tra l’altro se la Regione avesse fatto il suo dovere rispettando il ruolino di marcia che si era data, non ci sarebbe stato alcun bisogno di alcun nuovo ospedale modulare, visto che in provincia di Caserta avremmo avuto il policlinico... ».

Anche Matteo Salvini in persona ha fatto visita al cantiere.

«E’ una vergogna: quel cantiere è la fotografia del grande bluff di Vincenzo De Luca. Ricordiamo tutti la passeggiata del governatore all’interno del cantiere quando poco la sua elezione annunciò che nel 2019 sarebbero stati inaugurati i reparti... Beh, siamo nel 2020 e il policlinico è solo uno scheletro di cemento. L’apertura dei reparti è, chiaramente, lontanissima, anche perché non abbiamo alcuna contezza su quando possano riprendere i lavori. Quel cantiere è l’immagine più vera di cinque anni di governo De Luca in provincia di Caserta e in Regione Campania: un mare di promesse, tanti impegni, titoloni sui giornali e zero concretezza.

La nostra terra non ha bisogno di avanspettacolo, ma ha la necessità di essere amministrata e con autorevolezza per poter sfruttare le grandi potenzialità che abbiamo e completare quei vettori di sviluppo che attendono da anni di vedere la luce».