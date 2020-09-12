21:04:13 E’ sceso il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta. e questa cosa non succedeva da diversi giorni. Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 576 i positivi attuali in Terra di Lavoro con 17 casi in meno rispetto a ieri.
Sono 65 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 77 casi.
Sono 66 il numero dei contagiati, invece a Caserta.
32 i casi a San Cipriano d’Aversa.
28 i positivi a Castel Volturno.
25 i positivi a Casal di Principe.
21 i positivi a Marcianise.
20 i casi a Lusciano.
17 i contagiati presenti a Roccamonfina.
16 a Teverola.
13 il numero dei positivi a Frignano.
E’ di 12 il numero dei positivi a Casaluce, Casapesenna, Orta di Atella.
11 le persone colpite dal virus a San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico.
10 i positivi a Pignataro Maggiore, San Marcellino, Santa Maria Capua Vetere, San Nicola la Strada, Trentola Ducenta.
Sono 9 i positivi a Carinaro.
A Maddaloni, il numero dei contagiati è di 8.
Sette i positivi a Casagiove, Parete, Villa di Briano.
Sono sei i positivi a Casapulla, Capodrise, Cesa, Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Tammaro, Trentola Ducenta.
Sono cinque i positivi a San Prisco, Villa Literno.
Il contagio non si ferma nemmeno a Alife, Carinola, Macerata Campania, Piedimonte Matese, Sparanise, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti ad Calvi Risorta, Pontelatone, Portico di Caserta, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Teano, Vairano Patenora.
Sono due i positivi a Capua, Curti, Francolise, Giano Vetusto, Grazzanise, Recale, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.
Positivi si registrano ancora ad Alvignano, Arienzo, Capriati al Volturno, Cellole, Cervino, Conca della Campania, Gallo Matese, Mondragone, Pastorano, Presenzano, Pietramelara, Succivo, un caso per Comune.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 103
Tamponi del giorno: 5.427
Totale positivi: 9.003
Totale tamponi: 494.487
Deceduti del giorno: 0
Totale deceduti: 451
Guariti del giorno: 70
Totale guariti: 4.654 (di cui 4.650 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).
* Di cui 19 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro.