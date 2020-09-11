22:33:48 E’ salito ancora il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta. Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 593 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
Sono 65 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 80 casi.
Sale a 70 il numero dei contagiati, invece a Caserta.
33 i casi a San Cipriano d’Aversa.
25 i positivi a Casal di Principe, Castel Volturno.
21 i casi a Lusciano.
19 i positivi a Marcianise.
A Roccamonfina sono 18 i contagiati.
17 i contagiati presenti a Teverola.
15 il numero dei positivi a Frignano.
E’ di 14 il numero dei positivi a Casapesenna.
13 a Casaluce.
11 le persone colpite dal virus a Maddaloni, San Marcellino, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico.
10 i positivi a Orta di Atella, Pignataro Maggiore, Santa Maria Capua Vetere.
Sono 9 i positivi a Carinaro, San Nicola la Strada, Trentola Ducenta.
A Villa di Briano, il numero dei contagiati è di 8 per Comune.
Sette i positivi a Capodrise, Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello.
Sono sei i positivi a Casapulla, Cesa, Parete, Trentola Ducenta, Villa Literno.
Sono cinque i positivi a Alife, Casagiove, San Prisco, Recale.
Il contagio non si ferma nemmeno a Carinola, Macerata Campania, Piedimonte Matese, Sparanise, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti ad Calvi Risorta, Grazzanise, Pontelatone, Portico di Caserta, San Tammaro, Sant’Arpino, Succivo, Teano, Vairano Patenora.
Sono due i positivi a Capua, Curti, Francolise, Giano Vetusto, Presenzano, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca.
Positivi si registrano ancora ad Alvignano, Arienzo, Capriati al Volturno, Cellole, Cervino, Conca della Campania, Gallo Matese, Mondragone, Pastorano, Pietramelara, un caso per Comune.
Esce dall’elenco dei Comuni Pietravairano dove l’unico positivo, fortunatamente è guarito.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 140
Tamponi del giorno: 7.293
Totale positivi: 8.900
Totale tamponi: 489.060
Deceduti del giorno: 1
Totale deceduti: 451
Guariti del giorno: 16
Totale guariti: 4.584 (di cui 4.580 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).
* Di cui 49 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro.