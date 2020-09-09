22:20:40 E’ salito ancora il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta.
Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 560 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
Sono 65 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 79 casi.
Sale a 68 il numero dei contagiati, invece a Caserta.
33 i casi a San Cipriano d’Aversa.
23 i positivi a Casal di Principe.
A Roccamonfina sono 20 i contagiati.
19 i casi a Lusciano.
17 i contagiati presenti a Teverola.
15 il numero dei positivi a Frignano.
E’ di 14 il numero dei positivi a Casapesenna, Castel Volturno.
12 i positivi Santa Maria Capua Vetere.
11 le persone colpite dal virus a Casaluce, Maddaloni, Marcianise, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico.
10 i positivi a Orta di Atella, San Marcellino.
Sono 9 i positivi a Carinaro, Trentola Ducenta.
A Pignataro Maggiore, San Nicola la Strada, il numero dei contagiati è di 8 per Comune.
Sette i positivi a Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello, Villa di Briano.
Sono sei i positivi a Capodrise, Casapulla, Cesa, Parete, Trentola Ducenta.
Sono cinque i positivi a Alife, San Prisco, Teano, Villa Literno.
Il contagio non si ferma nemmeno a Carinola, Macerata Campania, Recale, Sparanise, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti ad Calvi Risorta, Casagiove, Grazzanise, Piedimonte Matese, Pontelatone, Portico di Caserta, San Tammaro, Sant’Arpino, Succivo, Vairano Patenora.
Sono due i positivi a Capua, Curti, Francolise, Giano Vetusto, Presenzano, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca.
Positivi si registrano ancora ad Alvignano, Capriati al Volturno, Cellole, Cervino, Conca della Campania, Gallo Matese, Mondragone, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, un caso per Comune.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 203
Tamponi del giorno: 7.154
Totale positivi: 8.580
Totale tamponi: 474.285
Deceduti del giorno: 1
Totale deceduti: 449
Guariti del giorno: 23
Totale guariti: 4.537 (di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).
* Di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti di precedenti casi di rientro.