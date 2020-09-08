12:26:04 MARCIANISE. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di un tampone praticato ad un cittadino di Marcianise.

Si tratta di uomo dell’età di circa 85 anni, ricoverato presso una struttura specializzata, poiché presentava la tipica sintomatologia dell’infezione da coronavirus.

Nei confronti di coloro che hanno avuto contatti con il paziente, le Autorità Sanitarie hanno adottato tutte le misure cautelari prescritte per la circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi per il Covid-19.