21:39:00 CASERTA. Questa sera a Caserta nei giardini del ristorante pizzeria Tre Farine Lucia Esposito ha presentato la sua candidatura al consiglio regionale con il Pd.

L’evento ha dovuto fare a meno della presenza di Nicola Oddati che, a causa di un guasto all'autovettura non è riuscito a raggiungere l’incontro.

«In Campania ci sono più liste civiche e meno partiti politici – ha esordito Lucia Esposito –

Il PD dev'essere più strutturato e radicato sul territorio anche dopo il 22 settembre.

C'eravamo, ci saremo, dico questo perché il PD vive una crisi, c'è bisogno di rilanciare il progetto politico.

Molti si sono allontanati dal partito, ma, in giro, trovo voglia di esserci.

E’ indispensabile, però, consentire alle persone la partecipazione: i militanti non devono essere chiamati solo per il voto e per la tessera.

Io mi candido perché ambisco al ruolo di consigliere regionale ma anche per continuare il mio impegno nel casertano, per contribuire ad un PD che non sia prigioniero ma aperto e largo.

Nel PD bisogna potersi esprimere senza etichettature.

Mi sono stancata della superficialità e degli slogan, voglio messaggi per cui innamorarmi ed affezionarmi per costruire. Dobbiamo mettere la regione in mano a persone che sappiano gestire le difficoltà come Vincenzo De Luca ha già dimostrato.

La Campania è complessa e voglio guardare gli anni a venire con possibilità di sviluppo.

La crisi ci darà occasione di ottenere fondi e finanziamenti che arriveranno nelle istituzioni locali che dobbiamo saper investire, occasione per cui anche Caserta dovrà dimostrare quali sono le direttrici di sviluppo e operare per lo stesso sviluppo.

Faremo molta fatica per far ritornare l'industria pesante, c'è il bisogno di capire su quale tipo di produzione dobbiamo orientarci.

La politica ha la responsabilità di fare emergere settore per settore e riscoprire il mondo dell'industria che deve confrontarsi con l'istituzione».

Lucia Esposito marca la necessità di cambiamento e di direttive precise e necessarie per lo sviluppo del territorio e dell'industria sfruttando le risorse organizzative, cosa non facile ma per la quale battersi e lavorare.

Alla domanda del moderatore Claudio Lombardi: “Cosa è per te la buona politica?” risponde con una frase di Vittorio Foa.

«Pensare agli altri oltre che a se stessi, pensare al futuro oltre che al presente. La buona politica premia l'obiettivo e il merito.

Guardare un po' più in là piuttosto che ad oggi».

Lucia Esposito vuole impegnarsi per lo sviluppo dell'agricoltura, dell’enogastronomia, nel settore turistico e dei beni culturali.

«Serve un risanamento ambientale – ha aggiunto - dobbiamo occuparci del policlinico con intervento immediato che ha anche valore simbolico fermo ormai da troppo tempo».

Ad essere presente anche Alessandro Landolfi, consigliere provinciale PD di Gioia Sannitica, che elogia l'impegno di Lucia Esposito che dà voce all'individualismo, al lavoro, lo sviluppo territoriale anche interno che appoggia con entusiasmo e afferma: «Lucia mi ha dato questo entusiasmo perché si occupa delle varie problematiche intese per nostre problematiche, impegno comune e non esclusivamente altrui. Lucia può dare dignità al nostro territorio, una donna che si può appoggiare in questo momento».

 La serata si conclude con  un messaggio della candidata Esposito: «C'è una rete di circoli diventati più piccoli ma vedo persone che vogliono fare davvero politica, vedere quali sono le risposte da dare, il senso del partito democratico. Resistenza e ripartenza, ce la possiamo fare.

Le persone non credono più che si possa fare politica. Chi sceglie di fare politica li fa per modificare ciò che già esiste. Ambizione di cambiare le cose che ci attorniano. Non arrendersi. Il partito democratico va reso più bello, dev'essere strumento non fine a se stesso, partecipare credendoci anche ribellandoci. Conosci tante persone che vogliono farlo, solo così si avrà un futuro migliore».

Veronica Viteritti

 

