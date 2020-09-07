16:36:28 E’ salito ancora il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta.
Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 500 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
Sono 63 i Comuni dove è presente almeno un caso: con più della metà della provincia colpita dal Coronavirus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 75 casi.
Sale a 63 il numero dei contagiati, invece a Caserta.
24 i casi a San Cipriano d’Aversa.
A Roccamonfina sono 20 i contagiati.
19 i positivi a Casal di Principe, Lusciano.
16 i contagiati presenti a Teverola.
E’ di 14 il numero dei positivi a Casapesenna.
13 il numero dei contagiati a Castel Volturno, Frignano.
11 le persone colpite dal virus a Santa Maria Capua Vetere.
10 i positivi a Casaluce, Maddaloni, Marcianise, San Marcellino, Santa Maria a Vico.
Sono 9 i positivi a Carinaro.
A San Marco Evangelista, Trentola Ducenta il numero dei contagiati è di 8 per Comune.
Sette i positivi a Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, Villa di Briano.
Sono sei i positivi a Capodrise, Casapulla, Cesa, Orta di Atella, Parete, Trentola Ducenta.
Sono cinque i positivi a Alife, Villa Literno.
Il contagio non si ferma nemmeno a Carinola, Recale, San Prisco, Teano dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti ad Calvi Risorta, Casagiove, Grazzanise, Macerata Campania, Piedimonte Matese, Pontelatone, Portico di Caserta, Sant’Arpino, Vairano Patenora.
Sono due i positivi a Capua, Curti, Francolise, Presenzano, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo.
Positivi si registrano ancora ad Alvignano, Capriati al Volturno, Cellole, Conca della Campania, Gallo Matese, Giano Vetusto, Mondragone, Pastorano, Pietravairano, Pignataro Maggiore, San Tammaro, un caso per Comune.