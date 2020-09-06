10:30:08 SAN NICOLA LA STRADA. In vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno il 20 e 21 settembre, abbiamo intervistato Alessia Tiscione, per farci raccontare la sua esperienza e discutere con lei di giovani e politica.

Alessia si è appassionata alla politica da giovanissima, tra una lezione di storia e di filosofia politica, scegliendo di intraprendere il percorso universitario di Scienze Politiche indirizzo istituzionale all’Università Vanvitelli. Eletta per la prima volta a 22 anni, ha portato a termine vari risultati da Presidente della terza Commissione Consiliare, con delega alle Politiche Europee. Prossima a conseguire una seconda laura in giurisprudenza, Alessia oggi ha 27 anni, ed è candidata per la seconda volta alla carica di Consigliera Comunale di San Nicola La Strada, nella lista del PD.

Questa è la seconda volta che ti candidi al servizio della tua città, perché hai deciso di intraprendere l’attività politica?

Il mio ingresso all’interno del partito democratico – dove mi sono sempre indirizzata – è avvenuto quando avevo 19 anni. Durante dei corsi di filosofia e politica economica al primo anno di università, mi sono fatta delle mie idee e ho scelto un ramo che appartiene alla sinistra. Inizialmente venne istituita la giovanile dei Giovani Democratici ed io, vedendo quest’anno annuncio pubblicato da Lucia Esposito – che oggi è candidata alla Regione -, mi sono interessata per capire chi fossero i Giovani Democratici, e una volta tesserata, ho continuato con questi ragazzi, con cui attualmente condivido ancora un percorso, e attraverso loro ho imparato molte cose.

La politica, da fuori, può sembrare un mondo ‘corrotto’, ma non è così. É un mondo bellissimo, che ti porta a stare a contatto con le persone, capire i problemi che ci sono in una società, aiutare le famiglie e i giovani che vivono in condizioni di disagio. Ricoprendo un ruolo si ha più possibilità di occuparsi davvero di una problematica, ma quando prendi parte in un partito, quel partito può farsi portavoce di quelle problematiche e riuscire, attraverso gli esponenti istituzionali, a risolverle. Ed io ho vissuto proprio questo passaggio: dal raccogliere le istanze, attraverso eventi come i gazebi o un questionario anonimo di raccolta informazioni, per poi avere la possibilità di realizzarle.

Sei entrata in politica da giovanissima: hai trovato ostacoli lungo il tuo cammino o subito pregiudizi per la tua età?

Io sono stata eletta a 22 anni, e ho notato che l’idea di avere un giovane in Consiglio Comunale non era ancora ben vista, soprattutto al di fuori. Qualcuno pensava “Ecco, è arrivata la ragazzina”. È stato difficile all’inizio, ma ho comunque avuto un grande sostegno dalla mia squadra. Oggi, a distanza di cinque anni, molte persone hanno potuto conoscermi e capire che la ragazzina è in realtà una ragazza preparata. All’inizio, quando ricevi dell’accuse per la tua giovane età, pensi che è sia sbagliato stare in politica a 22 anni. Ma a me quest’idea non mi ha mai sfiorata, e ho continuato per la mia strada. Questo è quello che voglio fare, così vado avanti.

I tuoi sono stati anni di impegno politico e militanza, cosa significa per te essere presenti sul territorio?

Essere presente significa ascoltare. Per me oggi per essere in politica devi essere una persona pronta ad ascoltare, devi essere disponibile, ma soprattutto essere competente. Dobbiamo sapere di cosa parliamo.

Diversi giovani sentono la politica come un mondo a parte e se ne disinteressano. Secondo te è dovuto ad una reale distanza fisica tra i giovani e la politica o alla mancanza di una coscienza civica?

La distanza fisica e la mancanza di una coscienza civica possano viaggiare su due binari paralleli fin quando non arrivano ad un incrocio. Dal punto di vista dei giovani, noto in loro e nei miei coetanei un allontanarsi, che però è dovuto anche ai cambiamenti degli ultimi anni. Ciò che emerso dai social e dalla televisione è una sorta di populismo, che ha inculcato in alcune persone l’idea che chi fa politica è una persona che tende ad essere un ladro, tende ad occupare una poltrona perché non vuole lasciarla.

I giovani di oggi devono distinguere la persona che va a ricoprire il ruolo dalla scia di populismo che tende a far di tutta l’erba un fascio. È chiaro però che mentre in passato, all’interno dei partiti, si faceva scuola di formazione politica, oggi questo non c’è più. Quest’anno all’interno delle scuole partirà il corso di educazione civica, una materia fondamentale per sviluppare quel senso civico che forse manca. La politica, le istituzioni, la scuola devono impegnarsi.

Forte è l’interesse dei giovani ai grandi temi sociali ma scarsa è la partecipazione, cosa si può fare concretamente per loro?

Innanzitutto è importante far avvicinare i giovani il mondo della politica, andando oltre l’ideologia familiare. Bisogna da un lato che i ragazzi si interessino, siano presenti, ascoltino le varie idee e avanzino proposte, dall’altro le istituzioni devono fare un lavoro molto più grande per non lasciare indietro un’importante fetta della società che ha tanto da dare. Un importante obiettivo è l’approvazione del regolamento in Consiglio Comunale, passaggio fondamentale per l’approvazione del Forum dei Giovani.

Il mio interesse sarà soprattutto per le scuole e per organizzazioni giovanili perché dobbiamo fare in modo che i giovani di San Nicola vivano la propria città, come fanno con altre realtà cittadine. Dedicare iniziative ed eventi culturali ai giovani, che coinvolgano il mondo dell’arte, del teatro, della musica. Senza i giovani la società non può cambiare, se perdiamo loro perdiamo idee che possono essere realizzate. Se quest’anno dovessi rifarcela, mi piacerebbe iniziare degli incontri con scuole e associazioni giovanili per coinvolgere la città.

In questi cinque anni questa cosa è mancata, perché sono stati anni molto difficili, dove abbiamo fatto esperienza, risolvendo altre problematiche, da un punto di vista finanziario, ma adesso è il momento di metterci in campo per terminare un lavoro di cui abbiamo già gettato le basi, avvicinando le nuove e le vecchie generazioni. Anche queste ultime devono essere coinvolte, perché rappresentano un patrimonio storico e culturale.

L’idea è quella di organizzare eventi, sfruttando spazi della nostra città, per coinvolgere i giovani e fare in modo che siano loro stessi ad avanzare idee e ad occuparsene in prima persona…

Io credo che quando una persona mi viene vicino e mi dice ‘mi piacerebbe organizzare un evento’, in quel momento ti stai occupando di politica non sapendo di farlo. Una delle cose che abbiamo fatto è stata quella di utilizzare l’Arena, un bellissimo spazio qui a San Nicola La Strada, dove l’anno scorso sono riuscita a far suonare Edoardo Bennato, Sannino.

L’Arena è uno spazio importante, ma ancora più importante è il Teatro comunale Plauto, che spero possa essere utilizzato per realizzare tante cose. Ci deve essere un dialogo con la gestione, la risoluzione definitiva di queste problematiche, per poi organizzare rassegne teatrali, eventi dedicati alla danza e alla musica. Credo che uno dei settori più importanti sia proprio la cultura: tolta questa, cosa rimane? Io sono una persona che ci crede tanto, e che ama l’arte e la cultura: ci sono tantissimi angoli della città che devono essere valorizzati.

Quando i giovani entrano per la prima volta nel mondo degli adulti e si apprestano a votare per la prima volta, sono spesso confusi e smarriti. E’ giusto utilizzare i social media per avvicinarli?

Noi viviamo in un mondo digitale. In periodo di pandemia senza la tecnologia non saremmo andati da nessuna parte. L’idea sarebbe quella di creare un sito molto più semplice, molti mi hanno fatto notare che il sito è poco comprensibile, quindi puntare a renderlo più moderno e alla portata di tutti. Anche se rimango dell’idea che credo nel rapporto diretto con la persona: dietro un computer siamo bravi tutti, ma per fare davvero qualcosa si deve incontrare una persona, parlarle e farsi una propria idea e perché no, anche ricevere una critica.

Credo nei rapporti umani. E per questo ho deciso di continuare l’attività politica, ma nel mio modo. Stando in mezzo la gente, ascoltando i loro bisogni per fare di più e le loro critiche per fare di meglio. Bisogna guardare al passato per evitare degli errori, lavorare nel presente evitando gli errori passati, per non portarli nel futuro. È un lavoro complicato. Ma ci possiamo riuscire.

Che consiglio ti senti di rivolgere ai ragazzi che si approcciano per la prima volta alla politica e desiderano fare di più?

Il mio consiglio è quello di studiare. Una materia che mi ha aiutato tantissimo è filosofia politica, per capire il pensiero e i comportamenti di ogni personaggio storico. Molti dicono che oggi le ideologie non esistono più, così come i partiti, ma non penso sia così. Non puoi credere in qualcosa che non senti.

Oggi le ideologie esistono ancora, sono mutate. Forse non si riempiono più le piazze come un tempo, ma si riempie una pagina Instagram. Bisogna adeguarsi ai tempi. Ma non state dietro ad una tastiera, frequentate i luoghi della politica, partecipate alla presentazione dei programmi elettorali. Non statevi a quello che dicono a casa, a 18 anni un ragazzo si appresta a votare e deve capire con la tua testa chi scegliere al governo della città. Il voto è importante ed è il potere più grande dato al cittadino, per questo il ragazzo che si appresenta per la prima volta alla cabina elettorale, deve sentirsi responsabile.

E quindi prepararsi, studiando e interessandosi alla propria città, dialogando con i candidati. Informandosi sui programmi elettorali, cosa si può fare per la città e cosa non si può fare, crearsi un’idea e poi decidere di iniziare un percorso. Cinque anni fa ero l’unica ventiduenne in Consiglio Comunale, quest’anno ho visto più candidati giovani e mi auguro che tutti i giovani possano essere eletti. C’è bisogno di forza giovanile. Noi abbiamo energia, passione, idee. Però ovviamente c’è bisogno di fare squadra. Senza una squadra non si va da nessuna parte.

Gaia Bianco