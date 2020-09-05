21:50:52 Anche la moglie di Renato Natale è positiva al Coronavirus.

E’ lo stesso sindaco di Casal di Principe dal letto di ospedale a Milano a comunicarlo alla sua comunità.

«Vengo a sapere in queste ore di altri casi positivi a Casal di Principe. I dati precisi ve li darà il vicesindaco sulla base delle comunicazioni ufficiali dell'ASL, qui a me interessa segnalarvi la pericolosità della situazione, e lo faccio dal letto di ospedale dove mi trovo ricoverato proprio per il coronavirus, dopo aver saputo che anche mia moglie è positiva – ha spiegato -

Abbiamo fatto sempre attenzione, ma evidentemente sono stato disattento, anche solo una volta, e mi sono preso l'infezione e l'ho portata a mia moglie.

Non è una bella esperienza.

Anche se non sto male, ma stare in ospedale per tanto tempo non è bello, e sapere che i propri cari sono costretti a fare sacrifici a causa di questo non è bello.

Allora, dico ai tanti che ancora insistono a non mettere la mascherina e che continuano ad avere comportamenti sbagliati: ma ne vale la pena?

Non costa nulla andare in giro con mascherina e lavarsi le mani, non costa nulla evitare un abbraccio o una stretta di mano o una chiacchierata tete-á-tete senza protezione.

Basta poco per ritrovarsi in un tunnel buio da cui poi può essere difficile uscire.

Ve lo dico dall'alto della mia esperienza, siate prudenti.

Vi prego, evitiamo altri contagi, siamo tutti più responsabili. Approfitto per ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di solidarietà e di auguri di pronta guarigione.

Io ritornerò appena possibile, ma ci vorrà un po’ di tempo.

Intanto a distanza seguo tutte le vicende amministrative sicuro che la squadra che collabora con me sta facendo un lavoro straordinario.

Andrà tutto bene, ma solo con l'aiuto e la collaborazione di tutti».