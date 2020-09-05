Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

16:14:36 CASERTA. Nicola Oddati a Caserta. Il 7 settembre, Oddati, membro della segreteria Dem e coordinatore nazionale dell’iniziatica politica del Partito Democratico, sarà a Caserta per presentare la candidatura al Consiglio regionale di Lucia Esposito.

L’appuntamento, aperto a simpatizzanti, militanti e giornalisti, è alle 18, nel giardino del ristorante Tre Farine, in via Cesare Battisti, 46.

Lo spazio all’aperto consentirà di svolgere l’evento in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale.

A seguire, alle 19:30, Esposito e Oddati saranno a San Nicola la Strada, in via Bronzetti, 23, per un incontro con i candidati al Consiglio comunale delle liste del Partito Democratico e dei Democratici per San Nicola che sostengono la riconferma a sindaco di Vito Marotta.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:606 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:570 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1045 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next