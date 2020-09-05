16:14:36 CASERTA. Nicola Oddati a Caserta. Il 7 settembre, Oddati, membro della segreteria Dem e coordinatore nazionale dell’iniziatica politica del Partito Democratico, sarà a Caserta per presentare la candidatura al Consiglio regionale di Lucia Esposito.

L’appuntamento, aperto a simpatizzanti, militanti e giornalisti, è alle 18, nel giardino del ristorante Tre Farine, in via Cesare Battisti, 46.

Lo spazio all’aperto consentirà di svolgere l’evento in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale.

A seguire, alle 19:30, Esposito e Oddati saranno a San Nicola la Strada, in via Bronzetti, 23, per un incontro con i candidati al Consiglio comunale delle liste del Partito Democratico e dei Democratici per San Nicola che sostengono la riconferma a sindaco di Vito Marotta.