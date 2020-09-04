17:42:42 MARCIANISE. È stato un successo senza precedenti l’incontro di ieri promosso dal candidato sindaco per il centrodestra Antonio Tartaglione. Un incontro voluto con tutti i candidati delle liste che hanno deciso di seguirlo in questo percorso di rinascita per Marcianise.

Quello di ieri è stato soprattutto un momento di confronto sulle problematiche della città e sulle proposte programmate dal candidato Tartaglione.

E quindi il tema dell’ambiente e della salubrità dell’aria, della sicurezza in città, dello sport e dell’importanza strategica di centri polifunzionali sportivi ad oggi dismessi sul territorio.

Antonio Tartaglione scende in campo senza compromessi con nessun candidato del passato, ma anzi con il sostegno di tanti giovani professionisti marcianisani che non solo hanno sposato il progetto di Antonio Tartaglione, ma hanno anche condiviso idee e proposte con gli altri candidati.

Già sindaco di Marcianise, Antonio Tartaglione ha colto l’occasione per ricordare fasi salienti del suo precedente mandato da Primo cittadino, dicendosi pronto a scendere in campo al servizio della comunità, mettendo a disposizione di tutta l’esperienza acquisita da consigliere comunale prima e da sindaco poi:

l’apertura del velodromo alla città e l’organizzazione di gare e campionati nazionali; l’apertura della piscina comunale e l’affidamento di questa ad una società sportiva;

i lavori di ampliamento del cimitero cittadino;

il concorso dei vigili urbani; l’apertura in Marcianise della sede della Caserma dei Carabinieri;

l’apertura del punto ecologico per aumentare la raccolta differenziata in città e rendere Marcianise uno dei comuni ricicloni della Campania. Queste solo per citare alcune delle azioni di Tartaglione sindaco.

Presenti all’incontro anche il coordinatore provinciale di Forza Italia nonché presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ed il senatore forzista Carlo Sarro, oltre che i vertici provinciali di Fratelli d’Italia ed i rappresentanti della lista civica Prima Marcianise.