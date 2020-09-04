Banner-MutuaBccSpettacolo
16:20:52 "De Luca ha fatto perdere settimane preziose alla Campania: adesso ci ascolta, dopo mesi di negazionismo, ammettendo di fatto i propri errori.

Oggi ha finalmente dato il via libera ai laboratori privati per effettuare i tamponi e ha implicitamente ammesso che il numero dei tamponi in Campania - pari alla metà del Lazio e a un terzo del Veneto - non sono sufficienti.

Al netto delle dirette facebook senza contraddittorio, e in assenza di risposte alle domande di giornalisti trattati con disprezzo, resta la responsabilità politica e penale di non aver dotato la Campania di un numero sufficiente di tamponi nelle ultime settimane.

Un errore gravissimo, che ha fatto aumentare di molto i contagi. De Luca ha sbagliato, mentre noi avevamo ragione. Quanto alla chiusura delle scuole, manca ancora un piano per la riapertura del 24: De Luca ha solo spostato il problema, perché voleva evitare che venissero fuori tutti gli errori - proprio nella settimana del voto - del suo governo, sostenuto anche da suo figlio, e della sua giunta. Come al solito mette i suoi interessi davanti a quelli dei cittadini campani".

Lo afferma ad Avellino il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro.

