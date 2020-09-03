15:56:42 Eccezionale intervento oncologico su una ragazza in stato interessante presso la Casa di Cura Villa Fiorita di Capua.

Una giovane donna al secondo mese di gravidanza, è stata sottoposta, nei giorni scorsi, ad un’operazione chirurgica per la asportazione di una voluminosa massa alla mammella che stava crescendo con il progredire della gestazione.

L'èquipe chirurgica, guidata dal Responsabile della Chirurgia Oncologica, Crescenzo Muto, ha asportato la massa senza particolari complicanze e la paziente è stata dimessa già il giorno successivo.

“Lo straordinario intervento è stato reso possibile dalla stretta collaborazione con l'equipe anestesiologica, che ha provveduto al monitoraggio intraoperatorio, e grazie al reparto di ostetricia che ha monitorato la gravidanza per scongiurare eventuali problemi al nascituro”, ha dichiarato il chirurgo oncologo Muto.

“Ancora un brillante risultato che deriva dalle professionalità e dalla collaborazione tra specialisti che lavorano nella nostra Clinica, sempre più punto di riferimento per i pazienti di Terra di Lavoro e delle altre zone della Campania e del basso Lazio”, dichiara Raffaella Sibillo, Presidente del CdA della Casa di Cura Villa Fiorita di Capua.