21:28:44 Non si ferma l’epidemia di Coronavirus in provincia di Caserta.

Altri due casi si sono registrati a Casal di Principe così come racconta il primo cittadino Renato Natale, pure lui positivo.

«Da poco ho appreso di altri due casi positivi a Casal di Principe. Compreso me siamo a dieci – ha spiegato –

In verità si tratta di due su oltre 150 tamponi effettuati nella giornata di ieri, tutti negativi».

Un nuovo positivo si registra anche a Villa Literno.

A darne notizia il vicesindaco Valerio Di Fraia.

«Vi informo che qualche ora fa una Nostra concittadina è risultata positiva al Covid-19 mediante tampone – ha spiegato -

Fortunatamente è asintomatica ed in buona salute e si trova in quarantena obbligatoria monitorata dalla Asl.

Immediatamente si è subito attivato il protocollo sanitario di emergenza ed è stata ricostruita rapidamente tutta la filiera di contatti avuti in questi giorni.

Le persone che hanno avuto contatti con Lei sono state tutte avvisate, poste in quarantena fiduciaria e presto saranno sottoposte a tampone.

A Lei va un forte in bocca al lupo da parte mia.

Vi ricordo il distanziamento sociale e l’uso della mascherina nel rispetto della salute di tutti».

 

