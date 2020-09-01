21:37:48 CASTEL VOLTURNO. Sono diversi gli spunti di riflessione emersi nel corso del convegno promosso dall’Assobalneari che si è tenuto ieri sera all’Ammot di Castel Volturno dal tema ‘Il litorale Domitio: un inestimabile patrimonio da valorizzare’.

Di primo livello la platea dei relatori con Ivana Zeppa, specializzata in diritto del mare, della navigazione e dei trasporti, al quale è toccato anche il ruolo di moderatrice, il prof Fabio Fiano, professione associato di economia e gestione delle innovazioni all’Università di Torino, l’avvocato di Assobalneari Luigi Roma, docente di diritto amministrativo Università della Campania Luigi Vanvitelli e candidato al consiglio regionale nella lista Campania libera, e il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola che si sono confrontati sulle enormi possibilità del litorale nostrano e sulla grande occasione che potrebbe essere rappresentata dal Masterplan.

Ad Ivana Zeppa è toccato il compito di inquadrare la situazione del litorale, evidenziare la sua valenza e le sue criticità.

«Partiamo dal Comune di Castel Volturno – ha esordito - Si tratta di un territorio complesso, non solo per la conformazione urbanistica ma anche per la complessità dei problemi che vive.

Il Comune di Castel Volturno è, a tutt’oggi, sprovvisto di Piano Urbanistico nonché di Regolamentazione Edilizia e tantomeno del più elementare Piano di Fabbricazione.

E’ sfornito di parcheggi pubblici su aree pubbliche ed è contraddistinto da una mobilità interna concentrata sull’anacronistico uso esclusivo dell’automobile.

E’ sfornito del Piano Urbano Parcheggi.

Gli eventi naturali che nel corso degli anni 80 colpirono la Campania, ed in particolare Napoli – 1º bradisismo 1978, terremoto 1980, 2º bradisismo 1983 - resero drammaticamente evidenti le carenze del territorio sotto l'aspetto del patrimonio edile e trovarono nel Villaggio Pinetamare, una soluzione temporanea. D

al 1978 al 1988 nelle sue strutture furono ospitate oltre 5000 persone. Cominciò però, con la requisizione da parte del Governo delle unità abitative private per ospitare i terremotati, il degrado del territorio. I privati svendettero nel giro di pochi anni le loro proprietà rinunciarono ad ogni forma di manutenzione.

I politici dell'epoca, videro nel terremoto l'occasione per risolvere i problemi della elevata pressione sociale nella città di Napoli.

Per comprendere meglio le dimensioni di questo esodo di massa basta leggere le curve demografiche dei residenti del comune di Castel Volturno che nel 1981 erano circa 7000 e che nel censimento successivo, nel 1991, sono poco più che raddoppiati a 15000 abitanti e che ad oggi sono arrivati a circa 50 mila abitanti, a causa dell’incidenza dei cittadini clandestini extracomunitari.

Ma Castel Volturno è anche la Riserva dei Variconi, uno stagno salmastro habitat naturale di alcune specie di uccelli, che merita sicuramente un’escursione. Castel Volturno rappresenta, inoltre, la prima base strategica delle truppe romane e in seguito città edificata dai Longobardi. Qui troviamo i resti di edifici di epoca romana ed un interessante castello edificato sull’ansa del fiume. Nel suo territorio, al km 43 della Via Domiziana, merita una sosta anche la Torre di Patria, edificio difensivo perfettamente conservato».

Si è soffermato sulla risorsa mare, invece, l’avvocato Roma.

« La vita del litorale Domitio e delle sue spiagge, che si estendono per circa 42 km, è oggi profondamente minacciata – ha spiegato –

L’indifferenza della politica e la poca attenzione riservata alla tutela di queste aree, ha comportato negli anni un avanzamento prepotente e silente del fenomeno erosivo, dell’inquinamento del mare e dell’ambiente!

L’incontrollato abusivismo edilizio, la mancata previsione di infrastrutture a difesa della costa e il totale disinteresse dei nostri amministratori, nonché la mancata realizzazione del Porto Turistico Regionale, rappresentano le principali cause di una tale devastazione ecologica, dovuta ad un arretramento della linea di costa sempre più violento!

Da anni sostengo attivamente iniziative volte a salvare il mare e le sue spiagge: ho contribuito a creare un’associazione senza scopo di lucro che ha il fine primario di proteggere l’ambiente e il mare nostrum, conduco battaglie giudiziarie contro i crimini ambientali e i danni all’ecosistema, promuovo varie e diverse iniziative volte ad accrescere uno sviluppo sostenibile.

Per questo ho deciso di mettere la mia competenza a servizio delle istituzioni gratuitamente affinchè tutti possano continuare a godere e fruire dell’imprescindibile diritto a vivere in un ambiente salubre!». Roma si sofferma sulla questione depurazione.

«La Regione Campania si sta muovendo affinchè le cose cambino: sono state recentemente stanziate importanti risorse economiche per garantire una buona qualità delle acque attraverso due progetti, ossia 'Bandiera blu Litorale Domitio' e 'Risanamento corpi idrici aree interne' – ha evidenziato -

Ad oggi la gran parte delle acque del litorale domitio sono classificate eccellenti, ma questo non basta, bisogna tenere alta la guardia per evitare che sciacalli o incivili possano sporcare il nostro mare.

Proprio per queste ragioni, mi sono fatto promotore della costituzione dell’”Osservatorio civico provinciale per il risanamento e bonifica del litorale domitio”, ente che ha tra i suoi principali compiti il controllo della gestione del territorio della vasta area dei Regi Lagni e delle acque superficiali della Provincia, collaborando con le istituzioni che anche a livello comunitario ed internazionale, si occupano di ambiente e salute; il Monitoraggio e lotta attiva agli incendi boschivi, fenomeni di dissesto idrogeologico e controllo dei reati ambientali così da rendere voi cittadini educati, informati e sensibilizzati; e l’installazione di sistemi di videosorveglianza al fine di tenere a bada episodi di vandalismo e danneggiamento doloso.

Roma ha rimarcato come abbia messo in campo una serie di progetti per fronteggiare l’emergenza rifiuti.

«Grazie alla battaglia giudiziaria condotta, ho consentito agli stabilimenti balneari di vedersi riconosciuto il loro diritto ad ottenere uno sconto sulla tassa dei rifiuti, garantendo così ai fruitori un’aria più respirabile – ha aggiunto -

La salvaguardia della costa, la balneabilità delle acque e ambiente pulito significano rimettere in moto l’economia del turismo, significano rilanciare zone dimenticate e troppo spesso usate come contenitore di tutte le emergenze sociali della Campania – ha sottolineato - Significano creare posti di lavoro e dare speranza a tanti giovani e meno giovani che lo hanno perso.

Sembrano temi irrealizzabili, in realtà parte di questi progetti sono già stati realizzati o sono in fase di sviluppo».