16:49:52 E’ salito ancora il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta.
Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 382 i positivi attuali in Terra di Lavoro.
La notizia più triste è che nelle ultime ore si è registrato anche un decesso.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 67 casi.
Sale a 45 il numero dei contagiati, invece a Caserta.
A Roccamonfina sono 25 i contagiati.
Sono 17 i positivi a Lusciano.
15 i casi attualmente a Teverola.
E’ di 14 il numero dei positivi a Casapesenna, San Cipriano d’Aversa.
Sono 9 i positivi a Maddaloni, San Felice a Cancello, San Marcellino.
A Casal di Principe, Castel Volturno, il numero dei contagiati è di 8 per Comune.
Sette i positivi a Casaluce, Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta.
Sono sei i positivi a Casapulla, Frignano, Marcianise, Parete, San Marco Evangelista, Teano Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.
Sono cinque i positivi a San Nicola la Strada.
Il contagio non si ferma nemmeno a Carinaro, Cesa, Gricignano d’Aversa, Orta di Atella, dove gli infetti sono quattro per Comune.
Tre il numero degli infetti ad Alife, Capodrise, Carinola, Grazzanise, Recale, San Prisco, Santa Maria a Vico, Sant’Arpino, Vairano Patenora.
Sono due i positivi a Capua, Casagiove, Francolise, Piedimonte Matese, Succivo.
Positivi si registrano ancora ad Alvignano, Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Cellole, Conca della Campania, Curti, Macerata Campania, Mondragone, Pastorano, Pietravairano, Portico di Caserta, Presenzano, San Potito Sannitico, Sessa Aurunca, Sparanise un caso per Comune.