20:43:17 Cresce a dismisura il numero dei contagiati ad Aversa: sono 69 complessivamente i positivi con ulteriori otto casi riscontrati nella giornata di oggi.

A fare il punto della situazione è il sindaco Alfonso Golia che rinnova l’invito al rispetto delle regole.

«Si tratta di contagi provenienti da località vacanziere oppure dovuti alla “catena” che si innesca – ha spiegato - Ad esempio il figlio o la figlia tornano dalle vacanze e contagiano il padre, la madre, le persone anziane con cui convivono.

È questo che dobbiamo assolutamente evitare che accada e per questo serve prudenza e senso di responsabilità. Già il fatto di poter solamente rischiare di contagiare una persona cara dovrebbe farci adottare tutte le precauzioni possibili.

Oggi ho fatto il punto con la Dott.ssa Siciliano responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl, con la quale condividevamo proprio la preoccupazione della trasmissione del virus che parte dagli under 40 e si diffonde a “catena” ai propri contatti diretti.

Per questo è fondamentale che chi è di ritorno dalle mete segnalate abbia l’accortezza di segnalarlo alla Asl, ricordando che non necessariamente si manifestano i sintomi del Covid.

Sempre oggi, mi sono confrontato con alcuni dei responsabili degli istituti scolastici privati della città.

Da parte loro ho ricevuto rassicurazioni che si è pronti a partire con l’anno scolastico, ma naturalmente si attende la decisione definitiva del Governo per poter partire tutti insieme. Nelle prossime ore sentirò anche i dirigenti delle paritarie».

Sale invece a 8 il numero dei positivi a San Marcellino con ulteriori due contagi nella giornata di oggi.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 184 (*)

Tamponi del giorno: 5.783

Totale positivi: 7.066

Totale tamponi: 419.261

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 445

Guariti del giorno: 0

Totale guariti: 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 86 viaggiatori (di cui 35 casi dalla Sardegna, 51 da Paesi esteri).