09:46:34 Dopo aver partecipato alla scuola di formazione politica "meritare l'Europa" ho capito una cosa. Di politica molti parlano, ma nessuno se non pochissimi sanno cos'è, molti la fanno, pochi la vivono, pochissimi la meritano.

A "meritare l'Europa", grazie a Matteo, abbiamo capito però cosa significa viverla. Imparare, proporre, provarci, mettersi in discussione. Siamo tornati a casa tutti con una rosa bianca, all'inizio della scuola devo essere sincero non conoscevo il suo significato, ma tornato a casa quella rosa mi ha segnato. Quella rosa rappresenta una storia di resistenza, di ideali, di politica.

Però questa storia è stata scritta da ragazzi, ragazzi come me, ragazzi come i 250 ragazzi che hanno scelto di passare 3 giorni estivi per progettare l'Italia, l'Europa, il mondo del domani e del dopodomani. C'è chi guarda ai prossimi sondaggi, chi alle prossime elezioni e chi alle prossime generazioni. C'è chi lavora contro qualcuno, chi lavora per qualcosa.

Noi lavoriamo per far crescere una grande comunità e lo facciamo con l'entusiasmo che ci contraddistingue, lo facciamo con la nostra genuinità. Finisce questa esperienza, ma inizia tutto ciò che abbiamo imparato.

Dal come affrontare la geopolitica con Molinari, alla bellezza dei borghi e dalla grande bellezza della reggia di Caserta (di cui vado orgoglioso) con l'amico Felicori. La parte più bella però sono state le ragazze e i ragazzi, i 250 amici che hanno partecipato nella piena parità di genere. Loro sono stati la forza di questa esperienza, noi siamo la risorsa del partito.

La nostra determinazione, la nostra voglia di rischiare, i nostri sogni uniti dalla forte voglia di realizzarli sono una cosa davvero bellissima. Torniamo a casa con tante consapevolezze, torniamo a casa con la grande consapevolezza che la politica non si dice e non si fa, la politica si vive e si vive come noi ragazzi l'abbiamo vissuta durante questi giorni a Castrocaro.

Grazie Matteo, grazie ai 250 ragazzi. "Il futuro siamo noi, nessuno si senta offeso".