19:16:23 “La Campania è ad un bivio. Ora c'è bisogno di responsabilità, serietà, competenza e coerenza. Sono nella squadra di Stefano e sono felice. Darò una mano sul programma, sul terzo settore, sulle politiche sociali”.

Così Antonio Tessitore, da anni in prima linea per i malati di Sla, per i diritti dei disabili e, più in generale, per la salute.

Tessitore ha scritto libri, fatto battaglie ed ha deciso di essere in campo.

“Darò idee - dice - e Stefano con la sua responsabilità le metterà nel programma. Non sarò una figurina, non voglio essere un simbolo. Io sarò uno che realizza le cose”.

Antonio Tessitore ha voluto incontrare Caldoro ed ha rilanciato “Negli anni ci siamo confrontati, abbiamo discusso. Ottenuto risultati e su altri aspetti si poteva fare di più. Ma sono felice di esserci e con me si farà di più perché  le mie idee dovranno, lo spero, diventare programmi.

Dobbiamo dare dignità ai malati, garantire più risposte, usare meglio i fondi. Soprattutto premiare chi si impegna per la salute e non chi usa associazioni o cooperative per fare voti. Dobbiamo cambiare la Campania e come dice Stefano liberala dalla politica vecchia“. 

Stefano Caldoro, che ha condiviso sui social il video di Antonio, ha aggiunto “Antonio è un combattente, è più di un simbolo. Un uomo che non si arrende e che lotta per i diritti di tutti. Ci darà una mano, costruiremo idee e progetti”.

