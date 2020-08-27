11:58:06 CASERTA. Dare voce alle istanze del terzo settore e porre la propria esperienza al servizio di una politica regionale che con Forza Italia può segnare la svolta.

Questi i cardini della decisione dell'avvocato Giuseppe Tamburro di essere tra i candidati alle prossime elezioni regionali nella lista di Forza Italia a sostegno di Stefano Caldoro.

E oggi pomeriggio alle 17,30, a Villa Vitrone di via Renella a Caserta, l'avvocato Tamburro entrerà nel dettaglio della sua scelta politica partecipando alla presentazione ufficiale dei candidati di Forza Italia al Consiglio Regionale della Campania.

All'incontro interverranno Giorgio Magliocca, Carlo Sarro, Mariastella Gelmini e il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro.

Dirigente nazionale del Banco delle Opere di Carità, l'avvocato Tamburro siede da quindici anni ai tavoli consultivi di programmazione, nazionale ed europea, per il contrasto alle diseguaglianze sociali, per lo sviluppo di attività a favore delle persone indigenti, della sussidiarietà e dell'integrazione sociale.

Esperienze che l'avvocato Tamburro ha deciso di mettere in campo con Forza Italia e Stefano Caldoro per dare voce ad un territorio come quello di Terra di Lavoro troppo spesso poco considerato nelle politiche regionali.

Ma chi è Giuseppe Tamburro?

Laureato in Giurisprudenza nel 2007, un master in Marketing e Comunicazione a "Il Sole 24 Ore", un executive master in Innovazione e Management delle Pubbliche Amministrazioni - Master di II Livello alla Fondazione per la Sussidiarietà di Napoli, ed un corso di perfezionamento e formazione per Magistrati Tributari e Professionisti abilitati al patrocinio tributario, il curriculum dell'avvocato Tamburro racconta una vita spesa al servizio dell'equità sociale in ogni sua coniugazione.

Direttore generale della Fondazione Banco delle Opere di Carità di Caserta dal 2001 al 2018, e responsabile nazionale per il Servizio Civile del Centro Culturale San Tommaso Moro di Caserta dal 2003 al 2007, ad oggi Giuseppe Tamburro è:

Fead Network Member a Bruxelles che sostiene gli interventi promossi dai paesi dell'UE per fornire agli indigenti cibo e/o un'assistenza materiale. Sono Membri del Fead Network: Autorità Nazionali preposte alla gestione del Fead, Istituzioni UE, Organizzazioni che partecipano ad attività FEAD, ONG a livello UE.

Membro del Tavolo 4 (Obiettivo di policy 4. Un'Europa più sociale) MIPAAF, Roma, per la programmazione delle attività di sostegno alle persone indigenti per il periodo 2021-2027.

Membro del Tavolo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per fornire pareri in merito alle risposte da fornire alla Commissione UE relativamente alle tematiche sulla povertà, disagio ed integrazione sociale. Con particolare riguardo a tutte le buone prassi per ridurre gli sprechi alimentari, sia a livello nazionale che internazionale.

Membro del Working Group on Food Loss and Waste Law - Throughout the Value

Chain - FAO per lo sviluppo dei piani di lavoro a livello UE per il recupero delle eccedenze alimentari; redazione dei termini di ricerca del gruppo di lavoro; sviluppo di relazioni internazionali circa il tema dell'Inclusione Sociale.

Coordinatore nazionale della "Giornata della Raccolta Alimentare contro la Fame in Italia", attività di volontariato organizzata con l'Alto Patrocinio delle Presidenza della Repubblica, Patrocinio della Camera e del Senato nonché delle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio, Piemonte e Sicilia. L'evento coinvolge oltre 100.000 volontari sul territorio nazionale, i quali chiedono di donare parte della spesa ai clienti del supermercato per i poveri assistiti dal Banco delle Opere di Carità.