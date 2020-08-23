19:29:36 E’ salito vertiginosamente il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta.

Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 189 i positivi attuali in Terra di Lavoro.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 30 casi.

A Roccamonfina sono 20 i contagiati.

Sale a 15 il numero dei contagiati, invece a Caserta e Teverola.

Nove sono i casi di Casapesenna e Lusciano.

A Casaluce, San Felice a Cancello il numero dei contagiati è di 7 per Comune.

Sono sei i positivi a Villa Literno e Teano.

Sono cinque i positivi a Casapulla.

Il contagio non si ferma nemmeno a Casal di Principe, Cesa, Maddaloni, Villa di Briano dove gli infetti sono quattro per Comune.

Salgono a tre il numero degli infetti a Castel Volturno, Frignano, Grazzanise, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino.

Sono due i positivi a Capodrise, Carinola, Gricignano d’Aversa, Orta di Atella, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta, Vairano Patenora.

Positivi si registrano ancora a Alife, Carinaro, Conca della Campania, Curti, Mondragone, Parete, Presenzano, Recale, San Marco Evangelista, San Prisco, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Succivo, un caso per Comune.