18:16:06 Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno:  138 (*) 

Tamponi del giorno: 4.135

Totale positivi: 5.722

Totale tamponi:  383.487

Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 441

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.356 (di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 29 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro.

 

