18:16:06 Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 138 (*)
Tamponi del giorno: 4.135
Totale positivi: 5.722
Totale tamponi: 383.487
Deceduti del giorno: 1
Totale deceduti: 441
Guariti del giorno: 4
Totale guariti: 4.356 (di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).
* Di cui 29 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro.