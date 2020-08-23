BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:52:39 La candidata Raffaella D'antonio capolista della lista Liberaldemocratici Campania popolare con De Luca in campo per le regionali per la circoscrizione di Caserta.   

È stata una lunga meditazione silenziosa la mia decisione di scendere in campo per le regionali. 

Dopo tanti anni di militanza, iniziative a favore del popolo, una petizione per l'ospedale AVE GRATIA PLENA e da comune cittadina, ho deciso di andare avanti in un contesto in cui vivo dove la politica del fare è assente.  

E' Il momento del concreto, dando voce alle mie tante desiderate prerogative positive che ho cercato  di portare a termine con sole mie forze, rivolgendo lo sguardo alle carenze del territorio ed ai più deboli anzichè narrare le solite frottole. 

Sono un'impiegata operativa dei trasporti e mi sento una di voi, madre di due splendidi bambini e non ho intenzione di costruire un muro di superbia, ascoltandovi dando voce ai problemi provocati da una politica del fare assente, partendo dalla mia Terra adottiva "Valle di Suessola" che ho nel mio cuore e tutta la provincia di Caserta che merita una vera svolta. 

Non saranno favole, ma Il mio sarà un impegno VERO senza personalismo politico e spero in una vostra minuziosa valutazione questa volta nello scegliere chi può rappresentarvi per davvero come una di voi, perché  

IL FUTURO SIAMO NOI!! 

Con tutto il cuore  

Raffaella D'Antonio  

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:351 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:362 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:812 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next