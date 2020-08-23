17:52:39 La candidata Raffaella D'antonio capolista della lista Liberaldemocratici Campania popolare con De Luca in campo per le regionali per la circoscrizione di Caserta.

È stata una lunga meditazione silenziosa la mia decisione di scendere in campo per le regionali.

Dopo tanti anni di militanza, iniziative a favore del popolo, una petizione per l'ospedale AVE GRATIA PLENA e da comune cittadina, ho deciso di andare avanti in un contesto in cui vivo dove la politica del fare è assente.

E' Il momento del concreto, dando voce alle mie tante desiderate prerogative positive che ho cercato di portare a termine con sole mie forze, rivolgendo lo sguardo alle carenze del territorio ed ai più deboli anzichè narrare le solite frottole.

Sono un'impiegata operativa dei trasporti e mi sento una di voi, madre di due splendidi bambini e non ho intenzione di costruire un muro di superbia, ascoltandovi dando voce ai problemi provocati da una politica del fare assente, partendo dalla mia Terra adottiva "Valle di Suessola" che ho nel mio cuore e tutta la provincia di Caserta che merita una vera svolta.

Non saranno favole, ma Il mio sarà un impegno VERO senza personalismo politico e spero in una vostra minuziosa valutazione questa volta nello scegliere chi può rappresentarvi per davvero come una di voi, perché

IL FUTURO SIAMO NOI!!

Con tutto il cuore

Raffaella D'Antonio