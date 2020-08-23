16:04:26 “De Luca non ha i poteri per chiudere i confini, vuole solo spaventare l'elettorato: usa la paura a fini elettorali.

Sa che con il voto di opinione, e il voto libero, i suoi ‘galoppini’ avranno un peso minore nelle urne. Genera paura perché non vuole una grande affluenza al voto”.

Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania.

“È un calcolo cinico, da vecchio comunista. Ma ha sbagliato i conti. I campani sono stanchi. Chiudiamo lui, è la soluzione migliore” conclude.