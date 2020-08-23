BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

15:24:26 MONDRAGONE. Ancora una bella soddisfazione per Giovanna Parisi: con il suo Hair Stylist si è piazzata al terzo posto della classifica dei migliori parrucchieri della Campania.

A stilare la classifica la rivista specializzata Il Giornale dei Parrucchieri che ha individuato i migliori venti professionisti presenti sul territorio regionale.

Parisi è arrivata terza su centoventotto partecipanti.

Si tratta di un risultato ragguardevole per la professionista di Mondragone che, di recente, è stata premiata dall’associazione Riviera Domitia tra le 31 eccellenze campane.

Giovanna Parisi è da anni impegnata nel sociale con iniziative benefiche per il territorio grazie anche al suo ruolo nell’associazione Armata Mondragonese di cui è vicepresidente.

Sono diverse le star che si sono affidate alle ‘sue cure’ per l’acconciatura e per valorizzare la loro bellezza.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:349 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:360 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:811 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next