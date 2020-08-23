15:24:26 MONDRAGONE. Ancora una bella soddisfazione per Giovanna Parisi: con il suo Hair Stylist si è piazzata al terzo posto della classifica dei migliori parrucchieri della Campania.

A stilare la classifica la rivista specializzata Il Giornale dei Parrucchieri che ha individuato i migliori venti professionisti presenti sul territorio regionale.

Parisi è arrivata terza su centoventotto partecipanti.

Si tratta di un risultato ragguardevole per la professionista di Mondragone che, di recente, è stata premiata dall’associazione Riviera Domitia tra le 31 eccellenze campane.

Giovanna Parisi è da anni impegnata nel sociale con iniziative benefiche per il territorio grazie anche al suo ruolo nell’associazione Armata Mondragonese di cui è vicepresidente.

Sono diverse le star che si sono affidate alle ‘sue cure’ per l’acconciatura e per valorizzare la loro bellezza.