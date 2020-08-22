19:52:38 E’ salito vertiginosamente il numero dei contagiati al Coronavirus in provincia di Caserta.

Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 148 i positivi attuali in Terra di Lavoro.

I Comuni con il numero maggiore di positivi sono Aversa e Roccamonfina con 19 contagiati.

Salgono a tre il numero degli infetti a Cesa, Frignano, Grazzanise.

Sono sei i positivi a Lusciano e Villa Literno.

Il contagio non si ferma nemmeno a Casal di Principe, Casapulla, a Maddaloni dove gli infetti sono quattro per Comune.

Sale a 12 il numero dei contagiati, invece a Caserta città che raggiunge Teverola.

Cinque, invece, sono i positivi a Casaluce mentre otto sono quelli di Casapesenna.

Sono due i positivi a Capodrise, Castel Volturno, Gricignano d’Avrsa, Orta di Atella, San Cipriano d’Aversa, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Vairano Patenora.

A San Felice a Cancello e Teano il numero dei contagiati è di 7 per Comune.

Positivi si registrano ancora a Carinola, Conca della Campania, Curti, Mondragone, Presenzano, San Marcellino, San Marco Evangelista, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Succivo, un caso per Comune.