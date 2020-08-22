BCC MUTUI 2025
18:45:19 MACERATA CAMPANIA. Sarà corsa a due per la conquista della fascia tricolore a Macerata Campania.

A sfidare il sindaco uscente Stefano Cioffi, la commercialista Antonietta Nacca che ha messo assieme un gruppo eterogeneo con alcuni dissidenti del Partito democratico capitanati da Fabio Cipro.

Ecco le liste in campo:

 

Antonietta Nacca candidato sindaco

Giuseppe Casertano, Fabio Cipro, Giovanni Vetrella, Michele Lombardi, Elpidio Cipro, Angeloantonio Ventriglia, Girolamo Stellato, Ilaria Frailis, Annalisa Russano, Assunta Maiello, Tommaso Massaro, Filomena Frattolillo, Carmela Vertaldi, Luisa Scalise, Luigi Pietrangioli.

 

Unione democratica Stefano Cioffi candidato sindaco

Andrea Di Matteo detto Cardone, Maria Assunta D’Orso, Gennaro Iodice, Giovanni Battista Di Matteo, Giuseppina Stellato, Agnese Vetrella, Gaetano Tavano, Maria Giusi Vetrella detta Giusi, Luisa Cerrone, Carmine D’Amico, Gianmarco Barricelli, Nicola De Siero, Ilaria Di Matteo, Pasquale Nacca, Carmela Natale, Antonio Stellato detto Tonino.

 

 

