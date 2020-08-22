10:50:59 E’ stata consegnata nella mattinata di oggi presso l’ufficio elettorale del Municipio di Macerata Campania la lista a sostegno del candidato sindaco uscente del Partito Democratico Stefano Antonio Cioffi.
La compagine civica denominata ‘Unione Democratica Macerata Campania 2020’ si compone di dieci candidati confermati rispetto alla precedente tornata (di cui otto amministratori uscenti) e sei nuovi sostenitori del progetto iniziato nel 2015.
Ad Andrea Di Matteo detto Cardone, Maria Assunta D’Orso, Gennaro Iodice, Giovanni Battista Di Matteo, Giuseppina Stellato, Agnese Vetrella, Gaetano Tavano, Maria Giusi Vetrella detta Giusi, Luisa Cerrone, Carmine D’Amico, si sono aggiunti Gianmarco Barricelli, Nicola De Siero, Ilaria Di Matteo, Pasquale Nacca, Carmela Natale, Antonio Stellato detto Tonino.
Varata quindi la squadra per la competizione elettorale che nella due giorni del 20 e 21 settembre proverà nuovamente a conquistare la maggioranza e guidare la città per un altro lustro.