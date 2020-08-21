20:07:34 SAN NICOLA LA STRADA. Erano giorni che si erano messe in moto le diplomazie di ciascun partito dell’area di centrodestra a livello locale e provinciale per cercare di riunire in un’unica coalizione lo schieramento sulla città di San Nicola La Strada.

È notizia di questi minuti che l’operazione politica è andata a buon fine grazie soprattutto al senso di responsabilità politica dimostrato dai dirigenti della ‘Lega Salvini Premier’, allo spirito di squadra del responsabile cittadino, Pierluigi Schiavone, e all’entusiasmo e alla partecipazione dei candidati, degli iscritti e dei militanti del partito di Matteo Salvini a San Nicola.

Infatti il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giorgio Margliocca, anche presidente della Provincia, unitamente al responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto, ringraziano le segreterie, provinciale e cittadina, della Lega ‘Salvini Premier’, unitamente ai loro rappresentanti istituzionali per lo spirito di coalizione nuovamente dimostrato anche in questa occasione, mettendo da parte qualsiasi ambizione personale e soprattutto mettendo in primo piano le necessità del territorio e l’esigenza dell’unità della coalizione.

“La Lega in provincia di Caserta non ha mai anteposto ragioni personali rispetto alle esigenze di compattezza della coalzione. Questo comportamento responsabile lo avevamo già assunto l’anno scorso nelle città che andarono al voto nella provincia di Caserta, Aversa, Castel Volturno, San felice a Cancello e Capua, e lo abbiamo rimesso in campo anche quest’anno.

Il nostro obiettivo, accanto alla crescita e al radicamento del nostro partito sul territorio, è quello di dar voce ai tanti cittadini che ci sostengono, con l’unico obiettivo di mandare a casa il malgoverno della sinistra sia a livello locale che regionale”.

Queste le dichiarazioni del coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ di Caserta, Salvatore Mastroianni.