19:44:45 C’è tempo fino a domani alle 12 per consegnare le liste che scenderanno in campo nella prossima campagna regionale.

Partiti e movimenti sono al lavoro per completare gli ultimi dettagli in modo da schierare la migliore formazione in grado di drenare consensi e concorrere ad almeno uno degli otto seggi destinati alla provincia di Caserta.

Sono sedici le liste già chiuse in Terra di Lavoro, con le altre in via di definizione.

Ecco le liste chiuse e i nomi certi di quelle in fase di completamento:

Potere al Popolo

Schettino Francesco, Rascato Ernesto, Albrizio Iolanda, Castellano Claudia, Frate Michela, Kabli Fatima, Oliva Michele, Tinto Antonio Mariano.

Movimento 5 stelle

Salvatore Aversano, Alessandra Bove, Antonio Carbisiero, Benedetta Costanzo, Pasquale Guerriero, Assunta Nardelli, Eduardo Siciliano, Vincenzo Viglione.

Centro Democratico

Antonello Bonacci, Erasmo Fava, Massimo Golino, Monica Ippolito, Maria Rosaria Lembo, Rosa Razzino, Giuseppe Riccio, Biagio Sagliocco.

Noi Campani

Orlando De Cristofaro, Fortunato Griffo, Davide Guida, Maria Luigia Iodice, Caterina Sagliano, Gianluigi Santillo, Steve Stellato, Francesca Liliana Trovato.

Italia Viva

Pasquale Antonucci, Bernarda De Girolamo, Filippo Fecondo, Luigia Martino, Vincenzo Santangelo, Pietro Smarrazzo, Adriano Telese, Raffaella Zagaria

De Luca Presidente

Roberto Corsale, Anna Maria Ferriero, Giuseppe Razzano, Sonia Palmeri, Giovanni Sorvillo, Federica Turco, Orlando Zaccariello, Giovanni Zannini.

Campania Libera

Roberto Cusano, Antonella D’Aloia, Davide Guida, Rany Pagano, Anastasia Petrella, Gabriele Piatto, Luigi Roma Carlo Raucci, Micaela Suppa.

PER persone e comunità

Melania Cimmino, Umberto D'Ambrosio, Maria Grazia Di Gennaro, Raffaele Salvatore Donelli, Giuseppe Irace, Pasquale Paciello, Carmen Pellegrino, Michele Ricci.

Partito democratico

Antonella D’Andrea, Lucia Esposito, Stefano Graziano, Gerardina Martino, Lucio Molinari, Gennaro Oliviero, Annamaria Sadutto, Massimo Schiavone.

Fare Democratico

Gino Leo, Carlo Marotti, Geo Nocchetti.

Partito socialista

Baldassarre Borrelli, Maria Pia Di Donato, Francesco Di Puorto, Anna Fiorillo, Gaia Gagliardi, Gianluca Iannucci, Vincenzo Oliva, Anna Pinelli.

Partito repubblicano

Arnaldo Gadola

Partito Animalista Italiano ed il Movimento Ecologista “Davvero”

Roberto Fusciello, Carmine Munno, Emilia Giuseppina Galeone, Simona Abbate, Antonio Graziano, Rossella Vastante, Giuseppe Angeli, Carolina Scialdone.

Lista Europa Verde Campania Demos

Rita Martone, Giovanni Romano, Fabio Gentile, Beniamino Rega, Irma Halili, Benjiamin Jibuni, Pasquale Gravante, Claudia Cannalonga

Forza Italia

Italia Colella, Gerardo De Rosa, Amelia Forte, Massimo Grimaldi, Maria Marino, Silvestro Nacca, Luigi Perfetto, Giuseppe Tamburro.

Caldoro Presidente

Barba Davide, Cobianchi Luigi, Cucco Maria Daniela, Di Tella Giuseppe Emilio, Fatigati Luciano, Pagliaro Emilio, Nicoletta Pomposo, Serao Stefania

Lega

Carmela Del Basso, Antonio Luise, Michele Martucci, Francesco Paolino, Antonella Piccerillo, Michela Visone, Nicla Virgilio, Gianpierzo Zinzi

Fratelli d’Italia

Lucia Cerullo, Gimmi Cangiano, Damiano De Rosa, Alfonso Oliva, Giuseppe Mariniello, Alfonso Piscitelli, Carmela Russo, Mariagabriella Santillo