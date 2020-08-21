17:00:25 Stamattina abbiamo ultimato il percorso di presentazione delle liste per le Elezioni comunali del 20-21 Settembre a San Nicola la Strada.

Nella nostra città il Movimento 5 Stelle si presenterà in coalizione con la lista civica “cittadini in eVoluzione” con Tiziana De Chiara candidato Sindaco.

Questi passaggi sono sempre emozionati per chi, come me, vive la Politica con passione e, a volte, speranza.

Abbiamo fatto tutti del nostro meglio e siamo pronti ad addentrarci nel vivo della campagna elettorale con la serenità di chi ha la coscienza a posto e propone ai cittadini la possibilità di cambiare completamente la scena politica sannicolese, con una nuova visione della nostrà città ed una programmazione seria e concreta che possa migliorare la qualità della vita di tutti.

Sappiamo di non essere i favoriti, fosse anche solo per una questione numerica, sappiamo che il percorso è in salita e abbiamo l’esperienza di 5 anni fa a ricordarci che i nostri avversari utilizzeranno qualsiasi mezzo per vincere ma porteremo avanti la nostra battaglia fino alla fine con determinazione e chissà magari i sannicolesi si stancheranno di mettere le sorti della città sempre nelle stesse mani... soprattutto ora che ci aspettano assunzioni, piano urbanistico e i soldi dell’Europa... il primo risultato che mi ero posto era quello di dare ai sannicolesi la possibilità di scegliere una alternativa, di poter votare qualcosa di diverso da tutti gli altri.

Risultato raggiunto. Ora, dove possiamo arrivare lo scopriremo insieme.A dichiararlo è Federico De Matteis, consigliere comunale uscente e candidato al consiglio comunale.

MOVIMENTO 5 STELLE

De Matteis Federico, Catullo Valerio, Cutillo Giovanni, Daniele Lucia, De Gregorio Massimo, Farina Antonio, Fevola Stefano, Fiorito Isabella, Maienza Carmela, Mastroianni Sandra, Mazzarella Antonio, Nigro Giovanna, Rossi Mariapia, Rotondo Stefania, Russo Antonio, Vaia Francesca Silvana.



CITTADINI IN EVOLUZIONE

Cimmino Francesco, Catani Alfonso, Concilio Pasquale, Cordua Antonio, Feola Annalisa, Feola Filomena, Feola Francesco, Gammella Anna, Lombardi Maria Rosaria, Marino Stefano, Marmorino Giuseppe, Migallo Rita, Mungivera Davide, Munno Nicola, Roano Antonio.