16:37:32 “Un passo indietro per farne due avanti”. Così Luciano Passariello comunica la decisione non candidarsi, “in questo particolare momento politica”, alle regionali 2020 in Campania.

“Sono stato consigliere comunale e, per ben tre legislature, consigliere regionale - spiega l’esponente di Forza Italia -, e penso che lasciare spazio a candidature diverse contribuirà certamente a raggiungere il nostro vero obiettivo: rilanciare Forza Italia, battere De Luca, cosa possibilissima”. “Naturalmente - rimarca l’esponente di Forza Italia - farò campagna elettorale come se fossi candidato in prima persona”.

“Ringrazio l’amico Luciano per questa scelta generosa che contribuirà  sicuramente alla causa”, sottolinea il coordinatore regionale campano di Forza Italia in Campania Domenico De Siano.

“Il suo, va ricordato, è un ritorno alla casa madre, dove certamente saprà mettere a frutto la sua straordinaria esperienza politica e istituzionale”, conclude il senatore De Siano. 

REGIONALI, DEPOSITATA LISTA FI CAMPANIA CIRCOSCRIZIONE NAPOLI

Ermanno Russo capolista, quindi la consigliera regionale uscente Maria Grazia Di Scala. Completata e depositata la lista di Forza Italia in Campania per la circoscrizione di Napoli. 

Ecco i nomi: Russo Ermanno, Di Scala Maria Grazia, Ferrari Giovanna Detta Rei, Alfano Giovanni, Alviti Giuseppe, Ambrosio Angela, Benigno Annunziata Detta Nunzia, Botta Paolo, Capodanno Gennaro, Cardamuro Raffaele, Cascone Francesco Detto Franco, Casoria Pasquale, Correale Piera, Cusato Laura, De Gregorio Giuseppe, De Simone Annarita, Giuliano Antonio, Lanza Armando, Lettieri Francesca Detta Chicca, Mele Mario, Montuori Gennaro Detto Palummella, Patriarca Annarita, Peluso Giovanni, Perillo Salvatore, Sanzullo Stefania, Sciacca Angelo, Silvestro Francesco.

