BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

13:14:18 CESA. E’ andata a buon fine l’iniziativa “Idee che hanno valore” messa in campo dal movimento giovanile Futuro Cesano – ad annunciarlo è il portavoce e candidato al Consiglio Comunale di Cesa, Antonio Borzacchiello.

“Vorrei ringraziare i giovani ed i cittadini di Cesa che hanno partecipato all’iniziativa “Idee che hanno valore” ed aver contribuito con ciò a mettere in campo proposte concrete per il nostro paese – spiega il giovane Antonio Borzacchiello – che aggiunge: “Grazie all’iniziativa del movimento giovanile abbiamo raccolto 10 idee per Cesa che sono state inserite nel programma elettorale della lista “Nuova Primavera Cesana” e per questo ringrazio il nostro candidato Sindaco Enzo Guida e tutta la coalizione per aver sostenuto le idee pervenute dal nostro territorio e soprattutto dai nostri giovani di Cesa”.

“Queste idee che saranno rese pubbliche attraverso il programma elettorale della lista rappresentano per la mia candidatura il faro che illuminerà il mio percorso e che mi consentirà di avere degli obiettivi da raggiungere una volta eletto al Consiglio Comunale di Cesa.

In passato –conclude Borzacchiello: ho spesso rivolto ai candidati l’invito ad occuparci dei giovani di Cesa troppo spesso dimenticati e ricordati solo durante la campagna elettorale ed è per ciò che stavolta i giovani non saranno oggetto di slogan.

Ecco uno dei motivi importanti per i quale ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Cesa dopo circa 15 anni di attivismo nel sociale, nelle associazioni e partecipando alla vita politica del paese”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:308 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:319 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:775 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next