13:14:18 CESA. E’ andata a buon fine l’iniziativa “Idee che hanno valore” messa in campo dal movimento giovanile Futuro Cesano – ad annunciarlo è il portavoce e candidato al Consiglio Comunale di Cesa, Antonio Borzacchiello.

“Vorrei ringraziare i giovani ed i cittadini di Cesa che hanno partecipato all’iniziativa “Idee che hanno valore” ed aver contribuito con ciò a mettere in campo proposte concrete per il nostro paese – spiega il giovane Antonio Borzacchiello – che aggiunge: “Grazie all’iniziativa del movimento giovanile abbiamo raccolto 10 idee per Cesa che sono state inserite nel programma elettorale della lista “Nuova Primavera Cesana” e per questo ringrazio il nostro candidato Sindaco Enzo Guida e tutta la coalizione per aver sostenuto le idee pervenute dal nostro territorio e soprattutto dai nostri giovani di Cesa”.

“Queste idee che saranno rese pubbliche attraverso il programma elettorale della lista rappresentano per la mia candidatura il faro che illuminerà il mio percorso e che mi consentirà di avere degli obiettivi da raggiungere una volta eletto al Consiglio Comunale di Cesa.

In passato –conclude Borzacchiello: ho spesso rivolto ai candidati l’invito ad occuparci dei giovani di Cesa troppo spesso dimenticati e ricordati solo durante la campagna elettorale ed è per ciò che stavolta i giovani non saranno oggetto di slogan.

Ecco uno dei motivi importanti per i quale ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Cesa dopo circa 15 anni di attivismo nel sociale, nelle associazioni e partecipando alla vita politica del paese”.