21:57:26 Dopo l’ordinanza del Tar pubblicata oggi, abbiamo chiesto all’avvocato Paolo Centore che tipo di sviluppi tale atto comporti anche per la scuola Vanvitelli in quanto il professionista casertano difende l’istituto in un procedimento omologo a quello della De Amicis.

Lei ha impugnato il provvedimento della giunta regionale della Campania per l’Istituto Statale Comprensivo Vanvitelli di Caserta ed il giudizio è tuttora in corso dinanzi al TAR Campania, con udienza pubblica fissata per il 25/11/2020, ci può dare l’interpretazione dell’ordinanza n. 1543/2020 del TAR Campania ottenuta il 20/08/2020 dall’Istituto De Amicis?

«E’ un provvedimento interlocutorio con cui il Collegio ha ordinato alla Regione Campania di rideterminarsi sul proprio provvedimento di giunta regionale del 04/12/2019 con cui aveva approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale, ed ha fissato una camera di consiglio del 16/09/2020 per discutere dell’istanza cautelare a seguito del provvedimento di rideterminazione eventualmente adottato dalla Regione Campania».

Ma il piano di dimensionamento è stato sospeso?

«L’ordinanza è agli atti, l’unico ordine impartito dal TAR alla Regione Campania è quello di rideterminarsi sulla questione: l’ordine di riesame cioè è stato ritenuto quale unica misura cautelare disposta dal TAR, per cui ad oggi non v’è alcun provvedimento della Magistratura Amministrativa che disponga la sospensione dei piano di dimensionamento, che resta quello che abbiamo impugnato.

Confido tuttavia che, ad esito dell’udienza pubblica del 25/11/2020, il TAR Campania possa accogliere il nostro ricorso, con una sentenza che presumibilmente potrebbe essere pubblicata nel prossimo mese di dicembre».

Ecco il testo dell’ordinanza:

Pubblicato il 20/08/2020

01543/2020 REG.PROV.CAU. 00147/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da I.C. "E. De Amicis - L.Da Vinci" Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualina Rosaria Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Caserta, in persona del Sindaco P.T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente pro tempore non costituito in giudizio; nei confronti Direzione Didattica Statale IV Circolo Lorenzini, in persona del Dirigente pro tempore non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 616 del 04/12/2019, pubblicata sul Burc della Regione Campania n. 75 del 09/12/2019, nella parte in cui veniva approvato il piano di dimensionamento scolastico comunale, per l’anno scolastico 2020/2021, per la città di Caserta, recependo proposta approvata dal Comune di Caserta con delibera di giunta comunale n. 203 del 29/11/2019;

- della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 655 del 17/12/2019, nella parte in cui confermava la precedente delibera n. 616 del 04/12/2019 con la quale veniva approvato il piano di dimensionamento scolastico comunale, per l’anno scolastico 2020/2021 per la città di Caserta, recependo la proposta approvata dal Comune di Caserta con delibera di giunta comunale n. 203 del 29/11/2019- della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 701 del 30/12/2019, nella parte in cui confermava le precedenti delibere n. 616 del 04/12/2019 e n. 655 del 17/12/2019 con le quali veniva approvato il piano di dimensionamento scolastico comunale, per l’anno scolastico 2020/2021 per la città di Caserta, recependo la proposta approvata dal Comune di Caserta con delibera di giunta comunale n. 203 del 29/11/2019;della Delibera di Giunta comunale del Comune di Caserta n. 203 del 29/11/2019 con la quale veniva approvata la proposta al piano di dimensionamento delle rete scolastica comunale per l’anno scolastico 2020/2021;

- del Decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. 27475 del 23/12/2019, a firma del direttore generale p.t., con il quale sono state apportate, con effetto dal 01/09/2020, le modifiche di cui al piano di dimensionamento scolastico regionale approvato dalla Regione Campania con le DGR 616 del 04/12/2019, integrate con DGR 655 del 17/12/2019;

- del Decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. 379 del 10/01/2020, a firma del direttore generale p.t., con il quale sono state apportate, con effetto dal 01/09/2020, le modifiche di cui al piano di dimensionamento scolastico regionale approvato dalla regione Campania con le DGR 616 del 04/12/2019, integrate con DGR 655 del 17/12/2019 e DGR n. 701 del 30/12/019, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da I.C. "E. DE AMICIS -

L.DA VINCI" CASERTA il 31\3\2020: -) della nota USR Campania n. 2447del 13/02/2020 con la quale si comunicavano i nuovi codici meccanografici assegnati alle istituzioni scolastiche per l'A.S. 2020/2021 in conseguenza del nuovo dimensionamento scolastico, così come approvato con DGR Campania n. 616 del 4/12/2019, integrato con DGR 655 del 17/12/2019, DGR 701 del 30/12/2019 e dgr 67 del 4/2/2020;

sulla istanza di misure cautelari presentata in corso di causa, notificata in data 19.8.2020

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e notificata in data 19.8.2020;

Considerato che il punto della legittimazione processuale dell’Istituto scolastico ricorrente richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, ma che- essendo stato rilevato solo dopo il passaggio in decisione del ricorso, con conseguente slittamento della data fissata per il merito ad un periodo in cui l’anno scolastico è già inoltrato- è idoneo a sorreggere la invocata tutela cautelare, anche monocratica;

Considerato che , alla luce delle contestazioni svolte in ricorso in ordine al difetto di motivazione del provvedimento regionale di dimensionamento, siccome fondato su una delibera comunale adottata in base a presupposti controversi e comunque antecedenti alle sopravvenienze determinate dall’emergenza epidemiologica ancora in atto, si ravvisa come misura idonea alla tutela degli interessi del ricorrente l’ordine di riesame del gravato provvedimento, rivolto ai competenti uffici della regione Campania, che dovranno rideterminarsi sulla questione, tenendo conto di tutti gli elementi esposti in ricorso e delle sopravvenienze emergenziali, entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione del presente decreto o dalla notifica a cura di parte se anteriore.

Fissa per la trattazione collegiale della istanza cautelare la cc del 16.9.2020.

P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda di misure cautelari monocratiche nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.9.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 20 agosto 2020.

Il Presidente

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO